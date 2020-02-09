Популярний в РФ актор зробив пропозицію коханій в прямому ефірі

Російський актор Олексій Кравченко зробив пропозицію своїй коханій Надії Борисовій в прямому ефірі шоу "Секрет на мільйон". Пара разом уже 15 років.

Борисова відповіла чоловік "так" і навіть розплакалася. Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Виходь за мене. У мене багато мінусів - але твої мінуси я обожнюю найбільше", - сказав Кравченко.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Розчулена Надія відповіла "так". Весілля планується в середині лютого - закохані сподіваються встигнути підготуватися до Дня Святого Валентина.

Як раніше писав OBOZREVATEL, шоумен Володимир Остапчук відреагував на різку критику в соцмережах і поскандалив через своє розлучення з Оленою Войченко.

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