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9 лютого • оновлено в 19:03
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Популярний в РФ актор зробив пропозицію коханій в прямому ефірі

7.9т
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Російський актор Олексій Кравченко зробив пропозицію своїй коханій Надії Борисовій в прямому ефірі шоу "Секрет на мільйон". Пара разом уже 15 років.

Борисова відповіла чоловік "так" і навіть розплакалася. Ролик опубліковано на офіційному Youtube-каналі шоу. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Актор з РФ зробив пропозицію нареченій у прямому ефірі

Скріншот з відео

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"Виходь за мене. У мене багато мінусів - але твої мінуси я обожнюю найбільше", - сказав Кравченко.
Актор з РФ зробив пропозицію нареченій у прямому ефірі

Скріншот з відео

Актор з РФ зробив пропозицію нареченій у прямому ефірі

Скріншот з відео

Розчулена Надія відповіла "так". Весілля планується в середині лютого - закохані сподіваються встигнути підготуватися до Дня Святого Валентина.

Як раніше писав OBOZREVATEL, шоумен Володимир Остапчук відреагував на різку критику в соцмережах і поскандалив через своє розлучення з Оленою Войченко.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Бедная Борисова - 15 лет ждала милости от этого ут-ыр-ка
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Одиозный Сергей, по-вашему, все женщины спят и видят и только и мечтают, чтобы их замуж позвали? Может, она до него раза три замуж ходила
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asfasf vladimir
asfasf vladimir
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