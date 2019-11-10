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10 листопада • оновлено в 10:35
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Популярний репер планує стати президентом США

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Популярний репер Каньє Вест заявив, що планує поборотися за пост президента США в 2024 році.

Виступаючи на фестивалі інновацій Fast Company Innovation Festival в Нью-Йорку, репер почав говорити, що буде балотуватися. Публіка зустріла його слова сміхом. Про це повідомляє Hollywood Reporter.

Популярний репер планує стати президентом США

peopletalk.ru

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"Мартіна Лютера Кінга вбили не через те, що у нього була мрія, і в нього було дещо інше, про що він збирався говорити. Він говорив про розширення прав і можливостей для чорних, про збільшення економічних можливостей", - сказав Уест.

У 2018 році Уест заявив, що передвиборне гасло Трампа "Зробимо Америку знову великою" образливе для афроамериканців.

"Хіба нам в Америці було добре раніше? Я зробив нову кепку, на якій написано "Зробимо Америку великою", і Трамп надів її, так що він підлаштовується і слухає", - зазначив Уест.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський репер Андрій Меньшиков, відомий під псевдонімом "Лігалайз", випустив кліп на соціально-політичну композицію "Застій 2.0".

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Особа
Каньє Уест
Місце
США
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Браво, хлопчику! Тримайся! Я вже бачу, шо ти не москаль)))
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