Відома киргизька співачка Асель Кадирбекова, яка користується популярністю в Росії, Казахстані та інших країнах, потрапила в реанімацію після жахливої ДТП в Бішкеку (Киргизстан).

29-річна дівчина отримала численні переломи, складну черепно-мозкову травму і наразі перебуває в стані коми. Про це повідомляє Sputnik Киргизстан.

Її автомобіль Toyota Camry зіткнувся з машиною охоронного агентства, в результаті чого постраждали три людини.

За словами керівника Бішкекського науково-дослідного центру травматології та ортопедії, стан Кадирбекової оцінюється як важкий, у неї пошкоджений головний мозок, зламані ключиця і шийні хребці.

Популярна в РФ співачка потрапила в жахливу ДТП: дівчина впала в кому

Медики сподіваються провести Кадирбековій операцію, коли вона вийде з коми.

Відзначимо, Асель Кадирбекова є дружиною відомого киргизького співака Нурлана Насіпа. Вона користується популярністю серед слухачів в РФ, Казахстані та інших країнах. Вона також активно розвиває свій блог в соцмережах, за її сторінкою в Instagram стежать понад 2 млн фоловерів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельного ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин. В результаті аварії загинула людина. До 9 серпня Єфремов буде знаходитися під домашнім арештом, після чого йому оберуть запобіжний захід.