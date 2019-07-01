Популярна в Грузії співачка вибачилася за виступи в РФ

Грузинська оперна співачка Аніта Рачвелішвілі вибачилася перед своїми співгромадянами за те, що раніше виступала в Росії.

29 червня вона взяла участь у мітингу з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Грузії, повідомляє Eadaily.com.

Аніта Рачвелішвілі Woman.bg

"Я повинна вибачитися за те, що колись поїхала в Росію і співала там", - заявила артистка зі сцени.

Присутнім на акції Рачвелішвілі виконала патріотичну пісню "Еріо бічебо" композитора Джансунга Кахідзе.

"Я прийшла як звичайна грузинка, як патріотка своєї країни... Я хочу, щоб ми сьогодні попросили вибачення один у одного за те, що нас змусили ненавидіти один одного, і ми втратили любов один до одного, обійміть один одного і попросіть вибачення один у одного", - сказала вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, співачка Ніно Катамадзе підтримала мітингувальників у Тбілісі, які збираються біля будівлі парламенту в Грузії, і заявила, що більше не збирається виступати в Росії.

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