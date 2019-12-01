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1 грудня • оновлено в 22:17
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Популярна українська співачка потрапила в ДТП

8.1т
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Автор хіта "Охрана, отмена" відома українська співачка Jerry Heil потрапила в ДТП після концерту в Одесі.

Про це дівчина повідомив на своїй сторінці в Instagram, зізнавшись, що таке з нею сталося вперше.

Популярна українська співачка потрапила в ДТП

musicinua.com

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"Вперше в моєму житті це сталося. Я потрапила в аварію", - сказала Jerry Heil.

За її словами, в авто, в якому їхала артистка і її команда, врізалася інша машина.

Популярна українська співачка потрапила в ДТП

Скріншот

Сама ж зірка передчувала, що на дорозі станеться ДТП.

"У мене були сьогодні думки, що ми потрапимо в аварію", – сказала вона.

Як рані писав OBOZREVATEL, в мережі наробило багато галасу відео з сином відомого художника Ніколаса Сафронова Лукою Затравкін, застряглим в унітазі в літаку.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Марія Дідик
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Тарас Бор
Тарас Бор
Известная ну в очень узких кругах.
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