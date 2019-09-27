"Помоліться за мене": у зірки КВН діагностували рак

В учасниці відомої російської команди КВН "Сборная Снежногорска" Євгенії Жарикової діагностували рак шлунка на четвертій стадії.

Так, про це розповів її чоловік Сергій Жариков у себе на сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте".

"Саркома шлунка 4 ступеня. На жаль, хвороба дуже пізно дала про себе знати. Лікарі кажуть, що пухлина не операбельна", — написав чоловік.

Євгенія Жарикова з чоловіком Фото: mk.ru

Також, за словами Сергія, його дружина почала проходити курс променевої терапії в Ізраїлі, після нього її пообіцяли відпустити додому, де вона вже почне робити "хімію". Зазначається, що точна сума плати за всі медичні послуги буде відома тільки після завершення процедур.

Євгенія і Сергій виховують двох доньок Фото: steer.ru

Сама ж Євгенія через деякий час в соцмережах висловила подяку за підтримку всім небайдужим до її ситуації.

"Дуже багато повідомлень в особисті повідомлення, немає сил всім відповісти, помоліться за мене, я тримаюся, сьогодні зробили першу променеву терапію. Дякую всім за підтримку", — написала 39-річна зірка КВН.

Євгенія Жарикова Фото: stuki-druki.com

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