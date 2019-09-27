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27 вересня • оновлено в 19:00
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"Помоліться за мене": у зірки КВН діагностували рак

32.1т Читати матеріал російською

В учасниці відомої російської команди КВН "Сборная Снежногорска" Євгенії Жарикової діагностували рак шлунка на четвертій стадії.

Так, про це розповів її чоловік Сергій Жариков у себе на сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте".

"Саркома шлунка 4 ступеня. На жаль, хвороба дуже пізно дала про себе знати. Лікарі кажуть, що пухлина не операбельна", — написав чоловік.

"Помоліться за мене": у зірки КВН діагностували рак

Євгенія Жарикова з чоловіком

Фото: mk.ru

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Також, за словами Сергія, його дружина почала проходити курс променевої терапії в Ізраїлі, після нього її пообіцяли відпустити додому, де вона вже почне робити "хімію". Зазначається, що точна сума плати за всі медичні послуги буде відома тільки після завершення процедур.

"Помоліться за мене": у зірки КВН діагностували рак

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Фото: steer.ru

Сама ж Євгенія через деякий час в соцмережах висловила подяку за підтримку всім небайдужим до її ситуації.

"Дуже багато повідомлень в особисті повідомлення, немає сил всім відповісти, помоліться за мене, я тримаюся, сьогодні зробили першу променеву терапію. Дякую всім за підтримку", — написала 39-річна зірка КВН.

"Помоліться за мене": у зірки КВН діагностували рак

Євгенія Жарикова

Фото: stuki-druki.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російської актриси Анастасії Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку. Всі подробиці про стан зірки читайте тут.

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Росія
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Andreev Konstantin
Andreev Konstantin
Всё-таки интересно,откуда берутся "люди" которым смешно от этой новости?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Andreev Konstantin, а чё нам плакать?какое нам дело до Руцкой??и вообще зачем тут отгей писать?мы чтоиоф?нам пох что там у террористов и оккупантов!))хоть все там подохните от рака)))
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