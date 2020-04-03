Помічниця померлої російської співачки Жанни Фріске Ася розповіла, що артистка не кохала телеведучого Дмитра Шепелєва.

Таку заяву жінка зробила в коментарі виданню Експрес газета.

Дмитро Шепелєв і Жанна Фріске МК

Так, як цитує видання помічницю, "Жанна не кохала Дмитра Шепелєва".

"У Жанни були романи, і були чоловіки, яких вона дійсно любила. Що стосується Дмитра Шепелєва, з ним вона познайомилася в той період, коли у неї було все – гроші, слава, не було тільки сім'ї і дитини. Дмитро вміло залицявся до Жанни . Він був милий, симпатичний, ввічливий, розумний, і Жанна вирішила народити від нього дитину. Батько Жанни відразу незлюбив Шепелєва, тому що бачив його справжню сутність. На той момент великих грошей у Шепелєва не було. Тоді як один концерт Жанни коштував 25 тисяч доларів", – каже жінка.

Дмитро Шепелєв і Жанна Фріске starhit.ru

Крім того, Ася переконана, що батькові Фріске не потрібні гроші. Він просто вважає Шепелєва поганою людиною, і не хоче, щоб йому дістався спадок Жанни.

Дмитро Шепелєв і Жанна Фріске starhit.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що батько померлої співачки Жанни Фріске Володимир заявив, що цивільний чоловік дочки, телеведучий Дмитро Шепелєв, витрачає гроші, які дісталися синові пари Платону.

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