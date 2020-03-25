У ніч на 25 березня в Москві померла народна артистка СРСР Інна Макарова. Актрисі було 93 роки.

Про це повідомляє Експрес газета.

Інна Макарова Starhit

Останні кілька тижнів зірка радянських фільмів знаходилася в одній з московських лікарень. Її госпіталізували у важкому стані 4 березня. Однак точний діагноз актриси не розголошувався.

Інна Макарова 24smi.org

Відомо, що раніше Макарова страждала від нападів астми. Актриса зіткнулася з хворобою ще в молодості, але боротися з нею почала лише кілька років тому. Втім, хвороба не заважала артистці працювати і зніматися.

Інна Макарова кадр з фільму

Глядачі запам'ятали Інну Макарову за ролями у фільмах "Дівчата", "Молода гвардія", "Сільський лікар", "Справа Рум'янцева", "Висота", "Одруження Бальзамінова".

Інна Макарова кадр з фільму "Дівчата"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що актрису Інну Макарову екстрено госпіталізували в Москві. Артистці раптово стало погано і близькі відразу ж викликали швидку допомогу.

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