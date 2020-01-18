Померла найменша в світі людина: Комаров зворушливо розповів про "Будду з Непалу". Відео

Український мандрівник Дмитро Комаров назвав "маленьким Буддою" померлого Кахендру Тапу Магара – жителя Непалу, який був найменшою в світі людиною.

Комаров болісно відреагував на новину про смерть Тапи, оскільки був особисто знайомий з ним. Ведучий повідомив в Facebook, що 18 січня сім'я попрощалася з Тапою, його кремували в рідному місті Покхара.

"Ноші з бамбука, він посипаний квітами і грошима, потім багаття... Я сильна людина, але у мене на очах сльози, набираючи ці рядки. Думаю про нього. Згадую. Вставляю в ноутбук старі віндчестери, перебираю фотоархіви. Дуже боляче", – написав Комаров.

Кахендра Тапа Магара Facebook Дмитра Комарова

Кахендра Тапа Магара Facebook Дмитра Комарова

Він розповів, що приїжджав до Кахендри не менше п'яти разів, де кілька разів проходили зйомки програми "Світ навиворіт". Комаров також зазначив, що встиг реалізувати деякі мрії Тапи.

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Комаров і Тапа Facebook Дмитра Комарова

Комаров і Тапа Facebook Дмитра Комарова

"Літали над Гімалаями, привезли з Катманду його кумира – найбільш знаменитого актора країни, Раджеша Хама. Як зараз пам'ятаю нашу останню зустріч, коли приїжджав представник Національного Реєстру Рекордів і ми вручали Кахендрі диплом. Це були щасливі, дуже теплі, добрі дні. Не було відчуття, що я його більше не побачу. Я був впевнений, що ще заїду в Непал і ми побачимося. Обов'язково побачимося..." – розповів мандрівник.

Комаров і Тапа Facebook Дмитра Комарова

Комаров і Тапа Facebook Дмитра Комарова

Комаров і Тапа Facebook Дмитра Комарова

"Не дивлячись на складну долю, хлопець не впадав у відчай, жив повноцінно, наскільки це можливо, був дуже мудрим і головне – ну дуже і дуже людяним. Ми полюбили його, як і десятки мільйонів телеглядачів. Я пишаюся, що був з ним знайомий. І сумую разом з його рідними", – додав Комаров.

Комаров і Тапа Facebook Дмитра Комарова

Як писав OBOZREVATEL, Хагендра народився 14 жовтня 1992 року. У день свого 18-річчя в 2010 році його зріст становив всього лише 65 см, а вага близько 5,5 кг. Дитиною він уміщався на долоні своєї матері, Дхани Майї. А коли став старшим, батько носив Тапу в кишені.

У Тапи є молодший брат Манеш. Йому зараз 13 років, і він цілком звичайного росту. Батьки Тапи не з'ясували, чому син так і не виріс. Непальські лікарі теж не можуть визначити, чим викликана зупинка росту.

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