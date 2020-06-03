Померла актриса з "Санта-Барбари" Пеггі Поуп

Американська актриса Пеггі Поуп, яка зіграла в знаменитому серіалі "Санта-Барбара", померла на 91 році життя в місті Форт-Коллінс (Колорадо, США).

Про це з посиланням на родину покійної повідомляє THR. Причина смерті артистки не уточнюється.

Пеггі Поуп Фото: twitter/tonywendice1954

Пеггі Поуп дебютувала в кіно у 1966 році. Вона зіграла епізодичні ролі в таких фільмах і серіалах, як "Моя дружина мене причарувала", "З дев'яти до п'яти", "Санта-Барбара", "Сутінкова зона", "Одного разу вкушений", "Швидка допомога" і "Задуха".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Ширлі Найт. Їй було 83 роки.

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