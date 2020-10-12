Померла актриса Маргарет Нолан, яка зіграла дівчину Бонда

Актриса Маргарет Нолан, найбільш відома за роллю у фільмі про британського шпигуна Джеймса Бонда "Голдфінгер", померла у віці 76 років.

Про це на особистій сторінці в Twitter повідомив режисер Едгар Райт. Причина смерті артистки не уточнюється.

"Мій сумний борг – повідомити, що померла прекрасна актриса Маргарет Нолан. Вона була втіленням усього крутого, що було в 1960-тих: від ролі масажистки Дінк у бондіані до появи у фільмі" Вечір важкого дня" разом із The Beatle", – написав він.

Маргарет Нолан стала широко відома за роллю масажистки Дінк із третього фільму про Джеймса Бонда "Голдфінгер" (1964). Актриса також знялася в фільмах "Жорсткий день", "Ніякого сексу, будь ласка, ми британці", "Три кімнати на Манхеттені", в серії фільмів "Продовжуй" та в інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Парижі 25 липня померла актриса Олівія де Хевілленд, відома своєю роллю Мелані Гамільтон у фільмі "Віднесені вітром". Жінці було 104 роки.