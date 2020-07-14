Помер зірка шоу "Руйнівники міфів" Грант Імахара: що трапилося

Американський інженер і телеведучий, зірка шоу "Руйнівники міфів" Грант Імахара раптово помер у віці 49 років.

Причиною смерті стала аневризма головного мозку. Про це написала його колега з проєкту Кері Байрон на особистій сторінці в Twitter.

"У нас було так багато пригод. Ти так багато чому мене навчив. Коли-небудь я хотіла б мати машину часу", – написала Байрон у соціальній мережі.

Грант Імахара раптово помер у віці 49 років The Verge

Відзначимо, Грант Імахара був важливою частиною передачі "Руйнівники міфів" – він приєднався до шоу в третьому сезоні й залишався там до 2014 року. Там він запам'ятався створенням численних роботизованих пристроїв.

Грант Імахара з колегою Кері Байрон Twitter Кері Байрон

Інженер також кілька років працював на Lucasfilm і Industrial Light and Magic – завдяки йому з'явилися такі фільми, як "Матриця: Перезавантаження", "Термінатор 3", "Ван Хелсінг" і приквели "Зоряних воєн".

Грант Імахара з колегами з проєкту "Руйнівники міфів" Twitter Кері Байрон

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