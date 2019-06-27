Помер зірка серіалів "Надприродне" і "Всі жінки відьми"

На 74-му році життя помер американський актор Біллі Драго. Він помер у понеділок, 24 червня, в Лос-Анджелесі.

Причина смерті не уточнюється. Про це The Hollywood Reporter повідомив його представник.

Біллі Драго kinokopilka.pro

Біллі Драго, справжнє ім'я якого Вільям Юджин Берроуз, почав зніматися в кіно в 1979 році. Його найвідоміші ролі - демон Барбас у "Всі жінки відьми" і Френк Нітті в "Недоторканних". Крім того, актор знімався в серіалах "Надприродне", "Секретні матеріали", "Детективне агентство "Місячне світло". Всього Драго зіграв в 107 картинах, а також кілька разів виступив як продюсер і сценарист кіно.

Кадр з серіалу "Надприродне"

Кадр з серіалу "Зачаровані"

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський актор Андрій Харитонов помер 23 червня. Йому було 59 років. За даними ЗМІ, чоловік довгий час боровся з онкологічним захворюванням. Його дружина Ольга Смірягин зазначила, що похований артист буде в Києві.

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