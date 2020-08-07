Британський співак і рок-музикант, виконавець хіта "Game Of Love" Вейн Фонтана помер в одній з лікарень міста Стокпорт. Йому було 74 роки.

Про це повідомило видання NME, зазначивши, що причина смерті артиста поки не уточнюється.

Помер виконавець хіта "Game Of Love" Вейн Фонтана (фото – alchetron.com)

Композицію "Game Of Love" Вейн Фонтана виконував спільно з гуртом The Mindbenders. Пісня вийшла у 1965 році. Через рік музикант зайнявся сольною кар'єрою й випустив свій другий хіт "Pamela, Pamela". Фонтана випустив п'ять студійних альбомів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії померла поетеса Алла Гольцева, яка написала безліч пісень для популярних російських виконавців. Так, вона є авторкою хітів гурту "Ласковый май" і співачки Лариси Доліної.