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Помер виконавець хіта "Game Of Love" Вейн Фонтана

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
1,5 т.
Помер виконавець хіта 'Game Of Love' Вейн Фонтана

Помер виконавець хіта "Game Of Love" Вейн Фонтана.

Британський співак і рок-музикант, виконавець хіта "Game Of Love" Вейн Фонтана помер в одній з лікарень міста Стокпорт. Йому було 74 роки.

Про це повідомило видання NME, зазначивши, що причина смерті артиста поки не уточнюється.

Помер виконавець хіта "Game Of Love" Вейн Фонтана (фото – alchetron.com)

Помер виконавець хіта "Game Of Love" Вейн Фонтана (фото – alchetron.com)

Композицію "Game Of Love" Вейн Фонтана виконував спільно з гуртом The Mindbenders. Пісня вийшла у 1965 році. Через рік музикант зайнявся сольною кар'єрою й випустив свій другий хіт "Pamela, Pamela". Фонтана випустив п'ять студійних альбомів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії померла поетеса Алла Гольцева, яка написала безліч пісень для популярних російських виконавців. Так, вона є авторкою хітів гурту "Ласковый май" і співачки Лариси Доліної.

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