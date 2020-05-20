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20 травня • оновлено в 19:46
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У мережі повідомили про смерть Михайла Веллера

7.6т
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У мережі повідомили про смерть популярного російського письменника українського походження Михайла Веллера. Йому було 72 роки.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Двач". Пізніше цю інформацію спростували.

У мережі повідомили про смерть Михайла Веллера

Михайло Веллер народився 20 травня 1948 року в Кам'янець-Подільському. У 1970 році переїхав до Середньої Азії та жебракував, а потім – у Калінінград. Там після спеціальних курсів відправився в рейс на риболовецькому судні.

У мережі повідомили про смерть Михайла Веллера

Перші твори Веллера вийшли в 1975 році на сторінках "Скороходівського робочого" – друкованого видання Ленінградського взуттєвого об'єднання "Скороход". З осені 1976 року жив і працював у Талліні, став членом "Спілки письменників Естонії". Письменник є володарем літературної премії "Орден Білої зірки" 4 ступеня, автором безлічі робіт різних жанрів, учасником ток-шоу.

У мережі повідомили про смерть Михайла Веллера
У мережі повідомили про смерть Михайла Веллера

Як раніше писав OBOZREVATEL, американський актор, зірка серіалів "Друзі" й "Американська сімейка" Фред Віллард помер у віці 86 років.

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Автор
Марія Дідик
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