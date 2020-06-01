Помер український композитор Мирослав Скорик

Відомий український композитор Мирослав Скорик помер у віці 81 рік.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив оперний співак, головний режисер Національної опери України ім. Т.Г.Шевченка Анатолій Солов'яненко.

"Відійшов у вічність видатний діяч мистецтва і щирий, надійний друг" - Мирослав Михайлович Скорик ", – написав він.

Мирослав Скорик

Також на смерть композитора відреагували в Міністерстві культури України.

"Виконувачка обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко від імені колективу МКІП висловила співчуття з приводу смерті Мирослава Михайловича Скорика. "Той, що творив душею... Сьогодні Україна зазнала непоправної втрати – помер найяскравіший представник сучасного покоління композиторів. Його музика звучить і звучатиме на найвідоміших мистецьких майданчиках у всьому світі, його мистецтво ще довго буде прославляти Україну..." – говориться в повідомленні, опублікованому в Facebook.

Свої співчуття у зв'язку зі смертю композитора Мирослава Скорика висловив і президент України Володимир Зеленський.

Мирослав Скорик Фото: m.day.kyiv.ua

"Сьогодні Україна втратила генія нашого часу. Музиканта, композитора, творця і людини з великої літери. Пішов з життя Герой України, професор Національної музичної академії України, народний артист України Мирослав Михайлович Скорик", – написав президент на своїй сторінці в Facebook.

"Із ним у вічність відходить ціла епоха. Із болем у серці сприйняв звістку про смерть видатного українського композитора Мирослава Михайловича Скорика. Востаннє бачив його на концерті "Різдвяні симфонії", влаштованому Іваном Малковичем. І ще раз закохався в його прекрасну музику, був вражений його майстерністю… Боляче усвідомлювати, що це був останній концерт Мирослава Скорика, на якому пощастило бути присутнім. Щирі співчуття родині і близьким. Вічна пам’ять та Царство Небесне", – написав пятий президент України Петро Порошенко.

Мирослав Скорик

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, помер генеральний продюсер телепередачі "Поле чудес" Анатолій Гольдфедер. Йому було 69 років.

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