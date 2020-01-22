Головна Новини
22 січня • оновлено в 16:33
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Помер учасник легендарних "Монті Пайтон": що відомо

1.3т
Читати матеріал російською

Стало відомо про смерть учасника британської комік-групи "Монті Пайтон" Террі Джонса на 78-му році життя.

Про це повідомляють "Бі-бі-сі" і Sky News із посиланням на його агента. За словами родичів, Джонс помер увечері 21 січня у своєму будинку в Лондоні в колі сім'ї. Останні роки він потерпав від рідкісної форми деменції FTD.

Террі Джонс

Террі Джонс

Sky News

Чим хворів Террі Джонс?

Комік страждав на фронт-темпоральну деменції. Це нейродегенеративне захворювання, що впливає на мову, поведінку і рух. В останні роки життя Джонс ледве говорив, тому з 2016 року не міг давати інтерв'ю і практично не з'являвся на публіці.

Новини
У Мінську помер побитий співзасновник "Ляпіса Трубецького"

Детальніше про симптоми цієї хвороби читайте в окремому матеріалі на OBOZREVATEL

Що відомо про "Монті Пайтон"?

"Монті Пайтон" – це відоме британське комедійне скетч-шоу, засноване в 1969 році. Туди входили: Террі Джонс, Террі Гілліам, Ерік Айдл, Майкл Пейлін, Грем Чепмен, а також Джон Кліз, які познайомилися під час навчання в університеті.

Террі Джонс ліворуч у першому ряду

Террі Джонс ліворуч у першому ряду

Вікіпедія

Культове шоу "Летючий цирк Монті Пайтона" виходило в ефір з 1969 по 1974 роки на телеканалі BBC. Воно складалося зі скетчів і сюрреалістичних мультфільмів, об'єднаних абсурдною ідеєю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у британському місті Бістер просто на сцені помер відомий стендап-комік Ян Когніто.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Юрко Медяник
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
На этом cайте легко нaйти кpасивую девушку для секса в своем гоpоде uasexworld.forumok.top
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги