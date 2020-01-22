Помер учасник легендарних "Монті Пайтон": що відомо

Стало відомо про смерть учасника британської комік-групи "Монті Пайтон" Террі Джонса на 78-му році життя.

Про це повідомляють "Бі-бі-сі" і Sky News із посиланням на його агента. За словами родичів, Джонс помер увечері 21 січня у своєму будинку в Лондоні в колі сім'ї. Останні роки він потерпав від рідкісної форми деменції FTD.

Террі Джонс Sky News

Чим хворів Террі Джонс?

Комік страждав на фронт-темпоральну деменції. Це нейродегенеративне захворювання, що впливає на мову, поведінку і рух. В останні роки життя Джонс ледве говорив, тому з 2016 року не міг давати інтерв'ю і практично не з'являвся на публіці.

Детальніше про симптоми цієї хвороби читайте в окремому матеріалі на OBOZREVATEL

Що відомо про "Монті Пайтон"?

"Монті Пайтон" – це відоме британське комедійне скетч-шоу, засноване в 1969 році. Туди входили: Террі Джонс, Террі Гілліам, Ерік Айдл, Майкл Пейлін, Грем Чепмен, а також Джон Кліз, які познайомилися під час навчання в університеті.

Террі Джонс ліворуч у першому ряду Вікіпедія

Культове шоу "Летючий цирк Монті Пайтона" виходило в ефір з 1969 по 1974 роки на телеканалі BBC. Воно складалося зі скетчів і сюрреалістичних мультфільмів, об'єднаних абсурдною ідеєю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у британському місті Бістер просто на сцені помер відомий стендап-комік Ян Когніто.

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