Помер тяжкохворий син Віктора Павліка

Син українського співака Віктора Павліка Павло, який боровся з важкою хворобою – саркомою (раком хребта), помер у п'ятницю, 7 серпня у віці 21 рік.

Про це повідомила його мати Лора Созаєва на особистій сторінці в Facebook. Вона також опублікувала зворушливе відео з маленьким Павлом Павліком (дивіться ролик в кінці новини).

"Забрав Господь мого ангела!" – написала колишня дружина Віктора Павліка.

Павло Павлік з батьками KP.UA

Останні дні 21-річний син українського співака провів в хоспісі в Одесі. Зірковий батько Павла Павліка поки не прокоментував те, що трапилося. Його молода дружина Катерина Реп'яхова, в свою чергу, написала в Instagram, що "не може підібрати слів від болю".

Молода дружина Павліка відреагувала на смерть його сина Instagram Катерини Репяховой

Нагадаємо, про те, що молодший син Віктора Павліка серйозно хворий, стало відомо восени 2018 року. Майже два роки хлопець боровся з раком – його лікували в Ізраїлі та Україні, а кошти на дорогу терапію збирали всією країною.

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