Помер творець мультсеріалу 'Скубі-Ду'

Американський мультиплікатор та один із творців мультсеріалу про собаку Скубі-Ду Джо Клеменс Рубі помер у Каліфорнії у віці 87 років.

Про це повідомляє видання TMZ із посиланням на рідних чоловіка. За словами інсайдерів, Рубі помер від природних причин.

Помер Джо Клеменс Рубі (фото – Variety)

Оригінальний мультсеріал "Скубі-Ду, де ти!" було створено Рубі спільно з письменником Кеном Спірсом. Він вийшов у 1969 році. Автор пізніше зізнавався, що не сподівався на довгостроковий успіх проєкту, вважаючи, що мультсеріал буде виходити лише протягом одного сезону.

Спільно зі Спірсом Рубі також створив такі мультсеріали, як "Диво-пес Динаміт" і "Ябберджау".

Перший мультик про Скубі-Ду було створено в 1969 році (фото – wionews.com)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер російський художник Віктор Чижиков, який створив образ ведмедика Міші, що став символом московської Олімпіади 1980 року. Йому було 84 роки.

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