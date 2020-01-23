Помер син відомої російської актриси: що трапилося

Увечері 22 січня стало відомо про смерть сина російської актриси Раїси Рязанової, 51-річного Данила Перова.

Про це повідомляється на сайті театру "Співдружність акторів Таганки".

"Раптово помер наш друг, товариш і брат, Заслужений артист Росії Данила Перов. Неможливо усвідомити і прийняти цю втрату, доброго, чуйного і улюбленого всіма нами Данила. Будемо пам'ятати, любити і згадувати добрим словом", – йдеться в повідомленні.

Раїса Рязанова СтарХит

Повідомила про смерть Данила і російська актриса Олена Скороходова на своїй сторінці в Facebook:

"У Раїси Іванівни Рязанової помер єдиний син Данило. 1968 року народження. Який біль! Причина – тромб. На фото вона з сином і онуком. Добре, що є онук, але пережити сина – це страшно".

Примітно, що Перов також був актором. Незважаючи на те, що останнім часом Данила в основному працював у театрі, він також не забував і про знімальний майданчик. Так, серед відомих робіт чоловікиа, ролі в серіалах "Завжди говори "завжди", "Універ", "Леді Бомж", "Марш Турецького".

Данила Перов Кино-Театр.Ру

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