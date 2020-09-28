Помер особистий фотограф Брежнєва Володимир Мусаельян

Російський фотожурналіст Володимир Мусаельян, який був особистим фотографом генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, помер у Москві.

Інформацію підтвердила його донька Марина. Мусаельяну був 81 рік, пише ТАСС.

Мусаельян почав працювати фотокореспондентом в 1960 році і знімав репортажі на найрізноманітніші теми – підготовку перших космічних екіпажів, запуски ракет, будівництво Байконура.

Протягом 14 років Володимир Мусаельян працював особистим фотографом генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. Пізніше він також фотографував генсеків Юрія Андропова, Костянтина Черненка і Михайла Горбачова.

Після розвалу СРСР Мусаельян викладав на факультетах журналістики в МДУ і МДІМВ.

Володимир Мусаельян народився 8 липня 1939 року в Москві. Він із дитинства захоплювався фотографією, але після закінчення школи кілька років працював слюсарем-складальником, не залишаючи своє хобі. Після публікації його фоторобіт у журналі "Радянське фото", Мусаельяна запросили на стажування в Фотохроніку ТАСС, де він у результаті пропрацював понад 60 років.

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