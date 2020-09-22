Помер оператор фільмів "Таксист" і "Скажений бик"

Американський кінематографіст Майкл Чепмен, який відомий своєю операторською роботою у фільмах "Таксист" та "Скажений бик", помер 20 вересня від застійної серцевої недостатності.

Режисеру було 84 роки. Його дружина Емі Голден Джонс підтвердила на своїй сторінці у Facebook смерть оператора.

"Майкл Чепмен, кохання всього мого дорослого життя, пройшло. Поки ми не зустрінемося знову", – зазначила Джонс.

Зазначимо, що Чепмен народився 21 листопада 1935 року в місті Бостон. Працював помічником оператора на зйомках фільмів "Хрещений батько" і "Щелепи". Він був двічі номінований на премію "Оскар" за найкращу операторську роботу у фільмах "Скажений бик" та "Втікач". Після зйомки стрічки "Таксист" його називали "поетом тротуарів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний французький актор, режисер і сценарист Майкл Лонсдейл помер у віці 89 років. Він зіграв Гюґо Дракса у фільмі про Джеймса Бонда "Місячний гонщик", а також професора Еуара Лор'єба в "Замороженому".