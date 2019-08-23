Помер один з найбагатших мільярдерів світу: що про нього відомо

У п'ятницю, 23 серпня, стало відомо про смерть відомого американського мільярдера і громадського діяча Девіда Коха.

За даними NBCnews з посиланням на старшого брата, він помер у 79 років після тривалої хвороби – раку простати.

"З важким серцем я оголошую про смерть мого брата Девіда. Будь-хто, хто працював з Девідом, напевно відчув його гігантську індивідуальність і пристрасть до життя", – повідомив Чарльз Кох.

Помер Девід Кох forex-investor.net

Відомо, що в 2018 році Девід Кох відійшов від управління Koch Industries через погіршення здоров'я. Він припинив брати участь в політичних організаціях, в тому числі Americans for Prosperity Foundation. Брати Кох підтримували Республіканську партію і політичні ініціативи республіканців.

Журнал Forbes оцінював статки загиблого в $42,4 млрд. Таким чином, Кох займав 11 рядок у рейтингу найбагатіших мільярдерів 2019 року. У свою чергу, Bloomberg називав братів Кох у списку найбагатших сімей світу. Загальний статок – $98,7 млрд.

Девід Кох peoples

Кох народився 3 травня 1940 року. Він отримав технологічну освіту і разом з братами почав кар'єру у фірмі батька Koch Industries. Пізніше вони розширили діяльність компанії, зайнявшись інвестиціями в галузі нафтопереробки, виробництва добрив, полімерів, волокон і лесопроізводства.

Девід Кох приймав активну участь у політичному житті, фінансував різні акції. А в 1980 році навіть балотувався у віце-президенти від Лібертаріанської партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про смерть колишнього спортсмена, який після завершення кар'єри займав пост віце-президента федерації Московської області з бодібілдингу, Дмитра Жигуліна.

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