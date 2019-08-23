Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Помер один з найбагатших мільярдерів світу: що про нього відомо

1.2т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 23 серпня, стало відомо про смерть відомого американського мільярдера і громадського діяча Девіда Коха.

За даними NBCnews з посиланням на старшого брата, він помер у 79 років після тривалої хвороби – раку простати.

"З важким серцем я оголошую про смерть мого брата Девіда. Будь-хто, хто працював з Девідом, напевно відчув його гігантську індивідуальність і пристрасть до життя", – повідомив Чарльз Кох.

Помер Девід Кох

Помер Девід Кох

forex-investor.net

Відомо, що в 2018 році Девід Кох відійшов від управління Koch Industries через погіршення здоров'я. Він припинив брати участь в політичних організаціях, в тому числі Americans for Prosperity Foundation. Брати Кох підтримували Республіканську партію і політичні ініціативи республіканців.

Новини
У РФ під час пробіжки померла 25-річна чемпіонка: спортивні підсумки 20 серпня

Журнал Forbes оцінював статки загиблого в $42,4 млрд. Таким чином, Кох займав 11 рядок у рейтингу найбагатіших мільярдерів 2019 року. У свою чергу, Bloomberg називав братів Кох у списку найбагатших сімей світу. Загальний статок – $98,7 млрд.

Девід Кох

Девід Кох

peoples

Кох народився 3 травня 1940 року. Він отримав технологічну освіту і разом з братами почав кар'єру у фірмі батька Koch Industries. Пізніше вони розширили діяльність компанії, зайнявшись інвестиціями в галузі нафтопереробки, виробництва добрив, полімерів, волокон і лесопроізводства.

Девід Кох приймав активну участь у політичному житті, фінансував різні акції. А в 1980 році навіть балотувався у віце-президенти від Лібертаріанської партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про смерть колишнього спортсмена, який після завершення кар'єри займав пост віце-президента федерації Московської області з бодібілдингу, Дмитра Жигуліна.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Місце
США
Тег
смерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...