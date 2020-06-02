Помер молодий український співак Руслан Єгоров: що трапилося

У вівторок, 2 червня, раптово помер молодий український музикант, володар премії в категорії "Найкращий джазовий чоловічий вокал України" Руслан Єгоров.

Попередньою причиною смерті став серцевий напад. Про це повідомила його сестра Ілона Ковальчук на особистій сторінці в Facebook.

"Вночі перестало битися серце найдорожчої людини для мене, мого улюбленого рідного старшого братика, Руслана Єгорова... Немає слів, щоб передати весь біль і горе моєї родини", – зі скорботою висловилася дівчина.

Руслан Єгоров KP. UA

За словами Ковальчук, Єгоров зателефонував їй вночі й повідомив про погане самопочуття. Вона викликала швидку допомогу, проте медики не встигли врятувати музиканта.

"Я приїхала до нього вночі, за 15 хвилин після його дзвінка, але було вже пізно, вже через 3 хвилини, поки я викликала йому швидку, він не брав слухавку і більше я його не чула... За попередніми даними, це серцевий напад. Про прощання з ним і похорон повідомлю всім пізніше", – додала Ілона.

Facebook-сторінка Ілони Ковальчук

Руслан Єгоров – український джазмен, фронтмен гурту "Квартет Руслана Єгорова". Він заснував колектив 2010 року. Єгоров був відомий своїм авторським виконанням класичних джазових творів. У колективі джазмен грав на клавішах і співав.

Також Руслан Єгоров був володарем премії в категорії "Найкращий джазовий чоловічий вокал України" (фестиваль "Додж") і почесним учасником міжнародних фестивалів Alfa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest, Jazz in Kiev.

Квартет Руслана Єгорова Poptop FM

Останній альбом колективу під назвою Once in Chestnut Town вийшов 2017 року.

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