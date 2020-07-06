Помер легендарний італійський композитор Морріконе
Енніо Морріконе (Фото: Пікабіа).
У понеділок, 6 червня стало відомо, що помер легендарний італійський композитор, якого називали "королем саундтреків" Енніо Морріконе.
Останні кілька днів музикант знаходився в клініці у важкому стані після падіння. Про це пише видання ANSA
У 91-річного Марріконе діагностували перелом стегнової кістки. Лікарі не змогли його врятувати. У ніч на 6 липня композитор помер.
Енніо Морріконе neoclassica.ru
Композитор відомий як автор музики для кіно і телебачення. Він написав саундтреки більш ніж до 400 фільмів і телесеріалів. Морріконе – володар двох премій "Оскар", а також безлічі інших нагород. За музику до фільму "Недоторкані" був удостоєний премії "Греммі" в 1988 році.
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