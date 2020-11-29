Помер актор, який зіграв Дарта Вейдера в 'Зоряних війнах'

Помер актор, який зіграв роль Дарта Вейдера у фільмі "Зоряні воїни" Девід Проуз.

Як повідомляє видання The Mirror з посиланням на агента Проуз, на момент смерті знаменитості було 85 років.

"З великим жалем і несамовитим сумом для нас і мільйонів фанатів по всьому світу оголосити, що Девід Проуз помер у віці 85 років", – написало в Twitter агентство Bowington Management.

Причина смерті актора поки не відома.

Варто відзначити, що Проуза вибрали на роль Вейдера у фільмі "Зоряні воїни" через будову тіла – він був бодибілдером. А ось саму роль озвучував Джеймс Ерл Джонс, оскільки через акцент голос Проуз не асоціювався із грізним лиходієм.

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