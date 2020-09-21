Помер актор Майкл Лонсдейл, який грав у фільмі про Джеймса Бонда

Популярний французький актор, режисер і сценарист Майкл Лонсдейл помер у віці 89 років.

Про це повідомляє видання BBC з посиланням на агента артиста. Зазначається, що Лонсдейл помер у своєму паризькому будинку. Причина смерті не уточнюється.

Майкл Лонсдейл народився в Парижі 24 травня 1931 року. На рахунку артиста понад 200 ролей в театрі та кіно, найвідоміші – Хьюго Дракс у фільмі про Джеймса Бонда "Місячний гонщик", настоятель абатства в "Імені троянди", а також професор Еуара Лорьеба в "Замороженому". Він також знімався в таких фільмах, як "Люди та боги", "Агора", "Шум в серці", "Дівчата в Середньовіччі" і "Рудий ліс".

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