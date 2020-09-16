Полякову і Ко можуть позбавити від податків: у Зеленського пояснили суперечливий закон по шоу-бізнесу

Через пандемію коронавіруса деякі галузі бізнесу, зокрема, культура і шоубіз, постраждали особливо суттєво. Якщо держава не надасть необхідної підтримки, то ризикує спровокувати знищення або деградацію національного культурного продукту.

Так в Офісі президента пояснили прийняття парламентом в першому читанні законопроекту Зеленського на підтримку шоу-бізнесу, культурної сфери та креативних індустрій, згідно з яким ПДВ на культурні послуги знизять майже втричі. У коментарі виданню OBOZREVATEL пресслужба ОП пояснила, чому саме зараз варто було ініціювати цей законопроект і наскільки допомога культурній сфері доцільна в умовах пандемії і економічної кризи.

"Через пандемію вся креативна індустрія: концертна сфера, музична галузь, кінобізнес, івент-індустрія, сфера туризму, галузь культури в широкому сенсі сильно постраждали і в Україні, і в світі. Обмеження масових заходів, істотне скорочення туристичних потоків зумовили значні втрати для тисяч підприємств, сотень тисяч працівників. Якби держава нічого не робила для підтримки креативної індустрії, ми б за час коронакризи втратили не просто частину національного доходу. Ми б втратили значно більше", – відзначили в ОП.

Також у Зеленського додали, що через кризу Україна могла зіткнутися зві "знищенням або деградацією" культурного продукту.

"Будь-який суттєвий відкат у креативній економіці зумовив би знищення або деградацію дуже тендітних речей, що становлять національний культурний продукт, відповідне середовище для його створення і інфраструктуру. Відтворювати все це значно довше і дорожче, ніж своєчасно підтримати", – додали в Офісі президента.

Уточнюється, що законопроект про підтримку культури, шоу-бізнесу і туризму є раціональним кроком з боку держави.

"Держава обрала раціональний шлях – введення культурних грантів, причому ця допомога не підлягає оподаткуванню і надаватиметься на конкурсній основі, і зниження ставки ПДВ з 20% до 7% для тієї чи іншої послуги, а саме: театральних, оперних, балетних, концертних та інших вистав, виробництва і показу фільмів тощо", – вказали у Зеленського і додали:

"Така державна позиція і прийнятя рішення підкреслюють особливо важливу роль галузі культури, креативної індустрії та сфери туризму, як одного з локомотивів суспільного розвитку і обличчя України на міжнародній арені".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 вересня в Раді проголосували в першому читанні за законопроект Зеленського щодо підтримки культури і шоу-бізнесу. Він має на увазі зниження ПДВ на культурні послуги до 7% замість 20%. Отже, з представників креативних індустрій, в тому числі зірок шоу-бізнесу, будуть стягувати втричі менше податків.

До цього українські зірки на чолі зі співачкою Олею Поляковою вийшли на протести під будівлю Кабміну і вимагали підтримки від влади. Причиною для мітингу стало скасування концертів в Україні. Ініціативу також підтримала реперка Alyona Alyona: вона записала відеозвернення до влади, в якому попросила створити план виходу з кризи для музичної індустрії. Alyona Alyona також стала учасницею акції протесту зірок.