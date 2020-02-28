Полякова зайняла місце Зеленського в шоу "Кварталу 95": у мережі суперечки

Українська співачка Оля Полякова стала партнеркою Євгена Кошового в новому сезоні шоу "Розсміши коміка".

Про це повідомляється на офіційній сторінці студії "Квартал 95" в Instagram.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

"Жарти я дуже люблю, на будь-яку тему. Головне – щоб вони дійсно були дотепними. Але гроші я люблю не менше і не хочу їх комусь віддавати. Тому відразу попереджаю учасників "Розсміши коміка", що мене підкорити буде непросто. Не думайте, що я дурносміх. Ні-ні-ні, роботу я свою добре знаю і розсмішити мене буде важко", – каже Полякова.

Примітно, що новина викликала бурхливу реакцію і суперечки у шанувальників шоу. Так, одні глядачі переконані, що Оля Полякова та Євген Кошовий стануть хорошим дуетом, інші ж, навпаки, налаштовані скептично.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Оля Полякова розповіла, що одного разу її домагався один з міністрів часів правління Віктора Януковича.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.