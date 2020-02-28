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28 лютого • оновлено в 13:06
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Полякова стала партнеркою Кошового в "Розсміши коміка": у мережі суперечки

2.3т
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Українська співачка Оля Полякова стала партнеркою Євгена Кошового в новому сезоні шоу "Розсміши коміка".

Про це повідомляється на офіційній сторінці студії "Квартал 95" в Instagram.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

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"Людям "не все одно": заява Полякової про російську мову в Україні викликала суперечки в мережі

"Жарти я дуже люблю, на будь-яку тему. Головнещоб вони дійсно були дотепними. Але гроші я люблю не менше і не хочу їх комусь віддавати. Тому відразу попереджаю учасників "Розсміши коміка", що мене підкорити буде непросто. Не думайте, що я дурносміх. Ні-ні-ні, роботу я свою добре знаю і розсмішити мене буде важко",каже Полякова.

Примітно, що новина викликала бурхливу реакцію і суперечки у шанувальників шоу. Так, одні глядачі переконані, що Оля Полякова та Євген Кошовий стануть хорошим дуетом, інші ж, навпаки, налаштовані скептично.

Полякова зайняла місце Зеленського в шоу "Кварталу 95": у мережі суперечки
Полякова зайняла місце Зеленського в шоу "Кварталу 95": у мережі суперечки
Полякова зайняла місце Зеленського в шоу "Кварталу 95": у мережі суперечки
Полякова зайняла місце Зеленського в шоу "Кварталу 95": у мережі суперечки
Полякова зайняла місце Зеленського в шоу "Кварталу 95": у мережі суперечки
Полякова зайняла місце Зеленського в шоу "Кварталу 95": у мережі суперечки
Полякова зайняла місце Зеленського в шоу "Кварталу 95": у мережі суперечки
Полякова зайняла місце Зеленського в шоу "Кварталу 95": у мережі суперечки
Полякова зайняла місце Зеленського в шоу "Кварталу 95": у мережі суперечки
Полякова зайняла місце Зеленського в шоу "Кварталу 95": у мережі суперечки

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Оля Полякова розповіла, що одного разу її домагався один з міністрів часів правління Віктора Януковича.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Євген Кошовий Оля Полякова
Місце
Україна
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
все що повязано з 95 кв все токсично БІЖИ дура.
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