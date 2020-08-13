Полякова про протести в Білорусі: психічно хвора людина маніакально чіпляється за владу

Українська співачка Оля Полякова різко висловилася про протести в Білорусі, які тривають в країні вже п'яту добу.

Артистка також додала, що ніяка влада не може коштувати каліцтв і людських життів. Про це Полякова написала на особистій сторінці в Instagram.

"Немає ніяких виправдань подібній жорстокості! І ніяка влада не варта каліцтв і життів! Чіплятися за неї такими маніакальними засобами може тільки психічно хвора людина", – зазначила Оля і додала, що на її думку, така агресивна боротьба правоохоронних органів і учасників протесту ні до чого доброго не приведе.

Оля Полякова Instagram Олі Полякової

"Я не можу дивитися на те, з яким завзяттям б'ють людей ті, хто покликаний їх захищати! Це підло! Це жахливо! Так не можна! І це ні до чого доброго не приведе. А ще більше я обурена тими, хто це все намагається пояснити і виправдати..." – підсумувала артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу розлютила реакція білоруського виконавця, лідера гуртів Brutto і "Ляпіс Трубецкой" Сергія Міхалка, який раніше був відомий своїми революційними треками. Артист вирішив публічно не підтримувати протестувальників, а просто виклав в мережу фрагмент своєї пісні "Родны край".

Пізніше він все-таки висловився про те, що відбувається в його рідній країні. Своє ставлення до цих подій музикант озвучив на початку концерту в одеському клубі "Ібіца". Його промова була досить короткою, проте після неї він виконав символічну пісню "Воїни світла", яка свого часу стала гімном Революції Гідності в Україні.