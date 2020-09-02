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Полякова про дискримінацію зірок: мій концерт скасували, а в Києві виступав російський співак

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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Полякова заявила про дискримінацію українських артистів

Полякова заявила про дискримінацію українських артистів. glamurchik.tochka.net

Співачка Оля Полякова заявила про дискримінацію українських артистів під час карантинних обмежень в країні.

Зірка записала відеозвернення до колег на своїй сторінці в Instagram, обурившись, що її концерт у Білій Церкві, який мав відбутися 1 вересня, скасували, а в той час у Києві виступав російський співак без дотримання правил безпеки (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чому мій концерт, української артистки, скасовується, а в той час у Києві проходить концерт російського співака? Це хаос, це знищення нашого бізнесу. Це йде до того, що ми не тільки залишимося без роботи, але й перетворимося на клоунів, готових співати під фонограму за мішок картоплі, без кліпів, без шоу, на які тепер рівняються наші сусіди (іноземні країни. – Ред.)", – заявила Полякова.

Артистка також не задоволена тим, що в Україні відкривають метро, кінотеатри, а музична індустрія все ще чекає, щоб почати працювати. Ціле літо організатори заходів, музиканти сподівалися, що осінню ситуація покращиться, і вони зможуть знову дарувати радість своїм глядачам. Але карантин продовжили до 1 листопада, заборонивши проведення дискотек, концертів і роботу нічних клубів.

Тому Полякова закликала всіх причетних до музичної індустрії прийти 3 вересня до стін Кабінету міністрів, щоб підписати звернення до президента і прем'єр-міністра. Артисти будуть вимагати впорядкувати питання організації концертів, щоб не порушувати права виконавців і організаторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Полякова різко висловилася про протести в Білорусі. Артистка додала, що ніяка влада не може коштувати людських життів.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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