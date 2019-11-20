Полуніну – 30: топ-5 скандальних висловлювань українського фаната Путіна

У середу, 20 листопада, відомому українському танцюристу, артисту балету Сергію Полуніну виповнилося 30 років.

За останні роки він неодноразово викликав гнів співгромадян через висловлювання щодо кохання до президента РФ Володимира Путіна, портрет якого він навіть набив на своїх грудях. OBOZREVATEL пропонує читачам згадати скандальні заяви Полуніна.

Полунін – тату з Путіним Instagram Полуніна

Сергій народився 20 листопада 1989 року в Херсоні, танцями і балетом займався з раннього віку. У 2003 році, 13-річним він переїхав до Лондона, де з 2007 до 2012 рік був провідним солістом Королівського балету. У 2012 році Полуніна запросили до Москви, відтоді він там живе і працює.

Полунін - російський герб на руці Фото: lady.mail.ru

У Путіна є світло

На свій 29-й день народження Полунін розповів, як ображають президента Росії Володимира Путіна, який на це "не заслуговує".

"На мою думку, в деяких частинах світу ЗМІ ставляться до нього несправедливо, а це неправильно. Мені боляче від цього, так як я був раніше в такому ж становищі й знаю це відчуття. Ніхто не заслуговує на те, щоб з ним поводилися погано або несправедливо. Коли я був дитиною, я бачив в ньому світло, і бачу зараз. Володимира я завжди захищатиму своєю енергією та любов'ю", – говорив він.

Фанат Путіна Полунін

Потрібно молитися за Путіна

У лютому 2019 року Полунін вибухнув черговим постом про те, що "диявольські організації виливають багато брехні" на Путіна.

"Моліться господу про прощення й допомогу. Дуже багато брехні на Володимира Путіна виливають диявольські організації, масони, ілюмінати та інші. Англія вражена ними. Франція, Німеччина, Америка і багато інших країн. Італія, ти будеш дуже важливою країною для руйнування цих диявольських організацій. У вас потужна мафія, яка може протистояти їм. Мафія повинна стати сильнішою, ніж будь-коли. Об'єднатися, щоб зруйнувати їх. Іллюмінати в Радянському Союзі зробили все, щоб руйнувати церкви, але люди виявилися сильнішими. У Сербії багато ангельських душ і ви нам дуже будете потрібні в битві. Об'єднуйтеся", – оголосив танцюрист.

Путін – лідер планети

Полунін продовжив серію улесливих постів щодо глави Кремля оголошенням Путіна – лідером планети.

"Лідер планети. Пишаюся своїм президентом", – підписав він під портретом президента РФ в лютому.

Найдивовижніше почуття в світі – руйнування

Полунін заявив у відповідь на ненависть до нього в мережі через нездорове поклоніння Путіну, що йому це подобається.

"Енергія охоплює ваше серце, ваш шлунок, вона майже виводить вас з рівноваги. І це дивно, тому що ти починаєш відчувати зв'язок зі світом. Це безперечно викликає звикання, тому що це змушує вас відчувати. Єдиний спосіб будувати, який мені відомий, – це руйнувати все і будувати з нуля. Найдивовижніше почуття в світі – руйнування. На це потрібно стільки сил, терпіння й часу, а руйнування – швидко, швидко ... Вибухова речовина", – додав артист.

Тільки спробуйте образити Путіна

Полунін з тату в вигляді голови Путіна The Guardian

Під час концертного туру в Росії Полунін опублікував фото, на якому позує в сценічному образі. До того моменту рівень ненависті до танцюриста вже перетнув червону межу. Тоді артисту захотілося вкотре "заступитися" за свого кумира, вибухнувши погрозами. "Лев розірве всіх, хто образить Путіна", – підписав він.

Що примітно, в одному з інтерв'ю Полунін зізнавався, що його аккаунт в Instagram зламали і видалили всі його улесливі пости щодо російського лідера. Він підтвердив, що особисто все це писав і збирається продовжувати робити це й надалі.

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку зірок, які розчарували Україну. Полунін виявився в їхньому числі.

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