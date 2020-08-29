Положинський вказав на ще одну помилку і 'демонстрацію неповаги' в попурі на День Незалежності

Положинський вказав на ще одну помилку в попурі на День Незалежності.

Український музикант, колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський вказав на ще одну помилку у святковому попурі на День Незалежності. Так, за словами артиста, пісню "Ні, я не ту кохав" написав не він, а Анатолій Говорадло.

Про це артист повідомив на особистій сторінці в Facebook, додавши, що вважає цей концерт "демонстрацією неповаги до багатьох українських авторів та артистів". Нагадаємо, що 27 серпня Офіс президента України опублікував повне відео святкового номера, в якому вказані назви фрагментів використаних пісень та їх творців.

"Як ви, напевно, знаєте, в День Незалежності було видовищно продемонстровано зневагу до багатьох українських авторів, артистів та до авторського права в цілому. Потім цю ситуацію спробували якось виправити, і зробили це настільки незграбно та недоладно, що тільки ускладнили ситуацію. Крім усього іншого, у своїй доволі недолугій спробі згадати авторів заднім числом, понароблювали помилок у зазначеннях авторства... Хочу зазначити: я є автором тільки фрагментів тексту в нашій спільній з дуетом "Світязь" версії пісні "Ні, я не ту кохав", але в попурі вони використані не були. Тому правильно було б вказувати автора оригінальної версії пісні, яким є Анатолій Говорадло", – написав Положинський.

Положинський вказав на ще одну помилку в попурі на День Незалежності

Сам композитор Анатолій Говорадло, чия пісня прозвучала під час концерту, також відреагував на скандал.

"Цікава ситуація, в День Незалежності незаконно використовували мою пісню, а потім заднім числом виправилися і неправильно зазначили автора! Положинський не є автором слів використаного фрагмента! Задовбали! Про яке авторське право може йти мова?" – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В День Незалежності, 24 серпня, на Софійській площі в Києві топові українські зірки виконали попурі з найпопулярніших хітів незалежної України.

Однак гурти "Бумбокс" та "Океан Ельзи" заявили, що не давали дозволу на використання їхніх пісень.

Крім того, багатьом українцям не сподобалося, як виглядали артисти й те, що серед уривків 42 пісень вони виконали і російськомовні.

Також люди висловили думку, що концерт був позбавлений смаку і в країні, яка зараз захищає свою незалежність на сході, взагалі не час для таких урочистостей.

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