"Покидати телефони в стіни": екс-дружина Потапа розкрила невідомі подробиці їхнього розлучення

Партнер по бізнесу, продюсер та екс-дружина українського співака Олексія Потапенка (Потапа) Ірина Горова розкрила невідомі подробиці їхнього розлучення.

Так, в програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" вона пояснила, чому вони з Потапом п'ять років приховували, що більше не живуть разом.

"Коли воно ще, як ранка відкрита, яка б вона не була велика чи маленька, коли з'являються треті особи в цьому всьому, вони можуть змінити хід подій. Тому, все-таки є речі, які не хочеться читати. Є речі, які не хочеться виносити. У нас є діти, є партнери, є якісь історії ... не хотілося б, щоб це на них впливало", — розповіла Горова.

Ірина Горова і Потап Фото: jetsetter.ua

Також Ірина додала, що хоч любов між ними з Потапом пройшла, але повага один до одного і дружні відносини їм вдалося зберегти.

"Все, ми заспокоїлися і почали дружити. Я не бачу сенсу, з'ясувавши відносини потім зустрічатися і говорити: "Я тебе не знаю". Тобто, ми могли посваритися, покидати телефони в стіни, а потім подзвонити, і сказати: "Ну, добре, давай працювати". На роботі у нас ніколи це не відбивалося. І я дуже вдячна і йому, і собі за витримку, за розуміння", — поділилася продюсер.

Ірина Горова і Потап Фото: jetsetter.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, прийомна дочка українського продюсера і репера Олексія Потапенка (Потапа), дочка його екс-дружини Ірини Горової Наталія захопила мережу пікантним знімком, на якому позувала в напівпрозорій білизні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram