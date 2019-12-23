Український шоумен і актор Антон Лірник, зірка Comedy Club розповів про те, як одного разу після вистави розмовляв із п'яним російським фанатом.

Також в інтерв'ю Андрію Пределіну він пояснив, чому гастролює не тільки в Україні, а й на території Російської Федерації. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот із відео

"Я сам собі намагався пояснити це. Чому я досі тримаюся за це, чому я то в Україні, то в Росії. І я це зрозумів. Мені це сказав один глядач, десь у Нижньому Новгороді. Він після вистави підійшов і прямо точно сформулював. Казав, що... А він такий напідпитку дядько був і у захваті від спектаклю підійшов потиснути руку. І він каже: "Слухайте, у нас по телику весь час показують, що х*хли виродки і дебіли, а ви нормальні хлопці. Спасибі". Він потиснув руку і пішов. І я подумав, що можливо це та дещиця, через що я відчуваю, що роблю все правильно", – заявив Лірник.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український шоумен і актор Антон Лірник вперше прокоментував скандал, пов'язаний із висловлюванням зірки Comedy Club Андрія Молочного про фашистів у Києві.

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