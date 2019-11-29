Поїхали разом: чоловік Заворотнюк покинув Росію із жінкою

Чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням у реабілітаційному центрі на Рубльовці, Петро Чернишов покинув країну з іншою жінкою.

Він знову повернувся до концертного графіку і відправився на гастролі до Мінська зі своєю партнеркою, дружиною прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова Тетяною Навкою, про що сама фігуристка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Чернишов покинув Росію з Навкою

"Мінськ, зустрічай! Уже завтра наша перша чарівна казка на льоду "Руслан і Людмила" буде радувати глядачів Мінськ Арени об 11:00 та 15:00! Мені особливо приємно привезти своє перше льодове шоу саме до вас, тому що частина моєї професійно історії пов'язана із вашою чудовою країною", – написала вона.

Навка і Чернишов на льоду instagram / tatiana_navka

Тим часом, раніше з'явилася Інфомрация, що у Чернишова з'явилася нова партнерка по танцях, яка молодша за нього на 31 рік.

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