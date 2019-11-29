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30 листопада • оновлено в 10:54
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Поїхали разом: чоловік Заворотнюк покинув Росію із жінкою

39.7т
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Чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням у реабілітаційному центрі на Рубльовці, Петро Чернишов покинув країну з іншою жінкою.

Він знову повернувся до концертного графіку і відправився на гастролі до Мінська зі своєю партнеркою, дружиною прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова Тетяною Навкою, про що сама фігуристка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Чернишов покинув Росію з Навкою

Чернишов покинув Росію з Навкою

"Мінськ, зустрічай! Уже завтра наша перша чарівна казка на льоду "Руслан і Людмила" буде радувати глядачів Мінськ Арени об 11:00 та 15:00! Мені особливо приємно привезти своє перше льодове шоу саме до вас, тому що частина моєї професійно історії пов'язана із вашою чудовою країною", – написала вона.

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Навка і Чернишов на льоду

Навка і Чернишов на льоду

instagram / tatiana_navka

Тим часом, раніше з'явилася Інфомрация, що у Чернишова з'явилася нова партнерка по танцях, яка молодша за нього на 31 рік.

Навка і Чернишов поїхали до Мінська

Навка і Чернишов поїхали до Мінська

instagram./tatiana_navka

Мінськ зустрічай !!! ✨✨✨ Вже завтра 🎉🎉🎉 наша перша чарівна казка на льоду "Руслан і Людмила" буде радувати глядачів Мінськ Арени в 11.00 і 15.00ч !!! Мені особливо приємно привезти своє перше льодове шоу саме до вас, тому що частина моєї професійної історії пов'язана з вашою чудовою країною ... І у мене залишилися тільки теплі і приємні спогади про той час! 💕 Так що з нетерпінням чекаю завтра і дуууже сподіваюся, що ви теж! 😉😁🙏 PS Наш чудовий склад 🔝🔝🔝: Тетяна Навка і Петро Чернишов Маргарита Дробязко і Повилас Ванагас Олександр Смирнов та Юко Кавагуті Ондржей Готарек Максим Ковтун Віктор Петренко # ТатьянаНавка # ПетрЧернишев # РусланіЛюдміла # мюзіклнальду # сказканальду # гастролі # навкашоу # Білорусь # Мінськ #фігурне катання

Публікація від Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Дмитро Гриневич
Особи
Анастасія Заворотнюк Тетяна Навка
Теги
концерт шоу-бизнес
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