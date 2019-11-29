Поїхали разом: чоловік Заворотнюк покинув Росію із жінкою

Чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням у реабілітаційному центрі на Рубльовці, Петро Чернишов покинув країну з іншою жінкою.
Він знову повернувся до концертного графіку і відправився на гастролі до Мінська зі своєю партнеркою, дружиною прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова Тетяною Навкою, про що сама фігуристка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Чернишов покинув Росію з Навкою
"Мінськ, зустрічай! Уже завтра наша перша чарівна казка на льоду "Руслан і Людмила" буде радувати глядачів Мінськ Арени об 11:00 та 15:00! Мені особливо приємно привезти своє перше льодове шоу саме до вас, тому що частина моєї професійно історії пов'язана із вашою чудовою країною", – написала вона.
Навка і Чернишов на льоду
instagram / tatiana_navka
Тим часом, раніше з'явилася Інфомрация, що у Чернишова з'явилася нова партнерка по танцях, яка молодша за нього на 31 рік.
Навка і Чернишов поїхали до Мінська
instagram./tatiana_navka
Мінськ зустрічай !!! ✨✨✨ Вже завтра 🎉🎉🎉 наша перша чарівна казка на льоду "Руслан і Людмила" буде радувати глядачів Мінськ Арени в 11.00 і 15.00ч !!! Мені особливо приємно привезти своє перше льодове шоу саме до вас, тому що частина моєї професійної історії пов'язана з вашою чудовою країною ... І у мене залишилися тільки теплі і приємні спогади про той час! 💕 Так що з нетерпінням чекаю завтра і дуууже сподіваюся, що ви теж! 😉😁🙏 PS Наш чудовий склад 🔝🔝🔝: Тетяна Навка і Петро Чернишов Маргарита Дробязко і Повилас Ванагас Олександр Смирнов та Юко Кавагуті Ондржей Готарек Максим Ковтун Віктор Петренко # ТатьянаНавка # ПетрЧернишев # РусланіЛюдміла # мюзіклнальду # сказканальду # гастролі # навкашоу # Білорусь # Мінськ #фігурне катання
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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