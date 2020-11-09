Похорон Жванецького: Галкін і Пугачова з'явилися на закритій церемонії. Відео

У Москві в понеділок, 9 листопада, поховали відомого письменника-сатирика українського походження Михайла Жванецького. Він помер 6 листопада у віці 86 років.

Як раніше повідомлялося, публічної церемонії прощання з артистом не проводили – з ним могли попрощатися тільки родичі і найближчі друзі. На похороні з'явилися артисти Максим Галкін і Алла Пугачова, які підтримували із Жванецьким дружні стосунки. Ролик опублікував Telegram-канал LifeShot (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

З'ясувалося, що Жванецького похоронили на Новодівичому кладовищі в Москві. Раніше місце поховання тримали в секреті.

Пугачова і Галкін прийшли на прощання з квітами, обидві зірки не знімали на вулиці медичні маски.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на смерть Жванецького відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав себе прихильником творчості сатирика з Одеси, а йому нагадали про дружбу письменника з президентом РФ Путіним. Російські та українські зірки також висловилися про втрату.

У січні 2020 року сатирикові нібито поставили "страшний діагноз," який вбив багатьох артистів ". За інформацією ЗМІ, про хворобу чоловік дізнався ще до Нового року, який відзначав на батьківщині в Одесі. При цьому чим конкретно хворий артист, не повідомлялося, за деякими даними – у нього був рак передміхурової залози. Після повернення в Москву Жванецького нібито терміново госпіталізували в лікарню Управління справами президента РФ в стані "середньої тяжкості".