У Москві поховали легенду клубів 2000-х: опубліковано відео з цвинтаря

У Москві 12 листопада попрощалися із Павлом Пічугіним, відомим як клубний промоутер "Паша Фейсконтроль".

За даними видання "Стархіт", відправити в останню путь легенду клубів 2000-х прийшло дуже багато людей, серед яких було помічено знаменитостей (щоб подивитися відео з похорону, проскрольте до кінця сторінки).

Зокрема, на церемонії були присутні художник Данило Федоров, ресторатор Олександр Соркін та "клубний король" Москви Михайло Данилов. Пічугіна поховали на закритому цвинтарі в районі площі Ілліча на Старообрядницькій вулиці.

Павло Пічугін з друзями instagram / pashafacecontrolll /

"На похорон прийшли всі клубні персонажі столиці. Паша був би радий всіх їх побачити. Попрощатися прийшла й молодь – їх я не очікував побачити. Все було дуже гідно, чинно й благородно. Поминки проходять в одному з московських закладів", – розповів близький друг "Фейсконтроля", адвокат Олександр Бенхін.

Він зазначив, що вся "клубна Москва" його дуже поважала, а власники нічних закладів пристойно йому платили. За словами Бенхіна, Павло вів здоровий спосіб життя, два рази на рік вирушував у гори, щоб покататися на лижах, а влітку плавав у морі.

Павло "Фейсконтроль" instagram / pashafacecontrolll

У свою чергу, друзі "Фейсконтроля" запевнили, що він був дуже доброю і чуйною людиною.

"Я не можу повірити, буду дуже нудьгувати. Твоя дружба – безцінна. Наші веселі моменти безцінні. Що тепер мені робити з папкою компромату на тебе?! Якою же ти був веселою людиною. Яким же ти був чесним другом. До кінця. Нехай земля тобі буде пухом. Ми знаємо, яка в тебе буде робота – на воротах в рай. Бувай, брате", – відреагував на смерть одного діджей Smash.

Печугін з дочкою "Старх"

Репер Птаха теж присвятив Пічугіну добрі слова, зазначивши, що той був дійсно доброю та дуже веселою людиною.

"Я пам'ятаю, що ти одного разу мені сказав, і, як ти встиг помітити, я скоротив це до мінімуму. Спочивай з миром, ти залишишся завжди в наших серцях і нашій пам'яті. Ти був найкращим! Ми ще побачимося, і тому я скажу так – до зустрічі, старий, гарного сну тобі і добрих сновидінь. Ми любимо тебе", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть Пічугіна стало відомо 10 листопада. Причиною назвали зупинку серця. За даними ЗМІ, він відчув себе зле й сам викликав "швидку", але медики прибули надто пізно.

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