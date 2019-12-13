"Подзвонили з Кремля": Навальний розповів, хто заборонив "Слугу народу" в Росії

Російський опозиціонер Олексій Навальний прокоментував заборону серіалу "Слуга народу" на російському телебаченні. Так, він заявив, що стрічку зняли з ефіру після того, як у Кремлі помітили реакцію суспільства на вирізаний жарт про Путіна.

Відео Навальний розмістив на своєму Youtube-каналі.

"Зараз вони злякалися серіалу Зеленського і жарту Зеленського. І відбулося таке: компанія ТНТ очевидно купила права на серіал "Слуга народу", де знімається Зеленський. Серіал комедійний, там багато різних жартів. Зрозуміло, якщо вони показали одну серію, то вони купили права, заплатили за них багато грошей, це очевидно. Але стали вирізати якісь частини", – сказав Навальний.

Він зазначив, що спочатку у Кремлі дали згоду на трансляцію серіалу.

"Пожартували про Путіна, ну і ок. Ви ж купили цей серіал, вирізали і після того, як люди помітили, що це вирізане, подзвонили з Кремля і заборонили показувати серіал. Ми ж з вами розуміємо, що сама ідея показувати серіал із Зеленським по російському ТБ спочатку була узгоджена в Адміністрації президента, але потім ні, там же якісь жарти, нехай навіть вирізані. Вирізані жарти потім будуть згадувати в інтернеті, а отже серіал треба заборонити", – додав опозиціонер.

Скріншот із відео

"Ця величезна влада, у якої поліція, росгвардія,"ешники", ФСБ і все інше, вона настільки сахається жартів, будь-якого підступу, написів в інтернеті. Всього вони бояться. Ну такі вони ніжні", – резюмував Навальний.

к повідомляв OBOZREVATEL:

Серіал "Слуга народу" за підсумками першого півріччя 2019 року увійшов до найпопулярніших у російських онлайн-кінотеатрах.

11 грудня у деяких містах РФ, зокрема й у Москві, вийшов невідредагований перший епізод, у якому був жарт – "Путін Хубло".

Пізніше стало відомо, що в інших регіонах цензура все ж була. Цю сцену вирізали з ефіру.

Жарти Володимира Зеленського та студії "95 квартал" про Володимира Путіна можна подивитися за посиланням.

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