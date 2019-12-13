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13 грудня • оновлено в 17:40
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"Подзвонили з Кремля": Навальний розповів, хто заборонив "Слугу народу" в Росії

2.8т
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Російський опозиціонер Олексій Навальний прокоментував заборону серіалу "Слуга народу" на російському телебаченні. Так, він заявив, що стрічку зняли з ефіру після того, як у Кремлі помітили реакцію суспільства на вирізаний жарт про Путіна.

Відео Навальний розмістив на своєму Youtube-каналі.

"Подзвонили з Кремля": Навальний розповів, хто заборонив "Слугу народу" в Росії
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"Зараз вони злякалися серіалу Зеленського і жарту Зеленського. І відбулося таке: компанія ТНТ очевидно купила права на серіал "Слуга народу", де знімається Зеленський. Серіал комедійний, там багато різних жартів. Зрозуміло, якщо вони показали одну серію, то вони купили права, заплатили за них багато грошей, це очевидно. Але стали вирізати якісь частини", – сказав Навальний.

Він зазначив, що спочатку у Кремлі дали згоду на трансляцію серіалу.

"Пожартували про Путіна, ну і ок. Ви ж купили цей серіал, вирізали і після того, як люди помітили, що це вирізане, подзвонили з Кремля і заборонили показувати серіал. Ми ж з вами розуміємо, що сама ідея показувати серіал із Зеленським по російському ТБ спочатку була узгоджена в Адміністрації президента, але потім ні, там же якісь жарти, нехай навіть вирізані. Вирізані жарти потім будуть згадувати в інтернеті, а отже серіал треба заборонити", – додав опозиціонер.

"Подзвонили з Кремля": Навальний розповів, хто заборонив "Слугу народу" в Росії

Скріншот із відео

"Ця величезна влада, у якої поліція, росгвардія,"ешники", ФСБ і все інше, вона настільки сахається жартів, будь-якого підступу, написів в інтернеті. Всього вони бояться. Ну такі вони ніжні", – резюмував Навальний.

к повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Российские "комментаторы" (или постовые, не знаю, как правильно к вам обращаться), не сочтите за труд сами сообщить, почему сериал начали показывать, а потом сняли. Если работа требует при этом меня обхамить, не стесняйтесь, но ответьте по сути. Отсутствие такого объяснения, заставляет нехороших людей подозревать, что в России отсутствует свобода слова, но мы-то с Вами знаем, что...
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Сисяну лично пресс служба сообщила! стопудова! верьте селяне!
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как с таким лицом можно баллотироваться в президенты))))) Алёша, ты давно спалился
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Захаров Дмитрий:"Как с таким лицом можно баллотироваться в президенты" А как можно считать себя нормальным, обсужлая лишь внешность автора и не написав ни слова по сути статьи (не всем так везёт быть описанным красавцем, как Вам)? Кстати, после слова "президенты" в Вашем тексте нужен вопросительный знак. При такой впечатляющей внешности, как у Вас, не к лицу так искажать русский язык. :)
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