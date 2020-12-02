Подруга російського блогера Reeflay померла в прямому ефірі з ним: стример нібито закрив її на балконі

На стрімі популярного російського блогера Стаса Решетнікова (Reeflay) в прямому ефірі померла його подруга на ім`я Валентина. Медики, які прибули на місце інциденту зафіксували її смерть – все це відбувалося на очах у глядачів.

Про це повідомляє видання "КП". За словами інсайдерів, спочатку хлопець думав, що його подруга просто замерзла. До цього він нібито вигнав дівчину на балкон, де вона просиділа кілька годин практично без одягу. Потім в ході стріму він перетягнув тіло Валентини на диван, вважаючи, що вона знаходиться без свідомості. Однак запідозривши щось недобре, подзвонив своєму другові та попросив його викликати швидку (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що до приїзду медиків блогер обурювався від того, що відбувається, плакав та звинувачував себе в те, що трапилося.

"Заєць мій, ти жива чи ні? Валь, ти що? Я вам кажу, вона ніби мертва. Неважливо, під чим вона була. Вона була моєю найкращою подругою. Правда чи хайп? Так, правда", – повідомив він в сльозах в прямому ефірі.

Через деякий час в кадрі з'явилися медики, які констатували смерть дівчини. Проте Стас ще кілька разів запитав лікарів, чи точно вона померла. На це йому відповіли ствердно.

Ефір не переривався навіть у момент прибуття в квартиру співробітників поліції.

"Достримився? Будемо розбиратися", – заявив один з оперативників. Також блогера попросили пред'явити паспорт.

Відомо, що дівчина раніше часто брала участь в стримах блогера. Чоловік періодично знущався з неї: зокрема, заливав обличчя перцем. Під час однієї з трансляцій Валентина сварилася з головним героєм трансляції та погрожувала йому ножем.

Крім того, дівчина Валентина, яка померла на стримі у Reeflayраніше стверджувала, що вагітна, і говорила, що народжувати не збирається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський блогер Андрій Бурим, більш відомий як Mellstroy, побив модель Олену Єфремову в прямому ефірі. Чоловік кілька разів ударив її головою об стіл.