Подруга російської співачки Юлії Началової розповіла, що у артистки була хвороба, яку вона всіляко приховувала – псоріаз.
У коментарі виданню Собеседник.ru жінка зізналася, що за кілька років до смерті знаменитість стала покриватися червоними плямами, і з кожним роком їх ставало все більше.
Юлія Началова
sobesednik.ru
"У Юлі був псоріаз. Це хронічне неінфекційне захворювання, що вражає в основному шкіру. Юля була в паніці, вона намагалася лікуватися, ходила на прийом до дерматологів, всіма силами боролася. Адже це захворювання приносило їй багато клопоту. Не фізичний біль, а саме душевний . Вона – молода жінка, співачка. Юля звикла з'являтися у відвертому вбранні на сцені, але через псоріаз змушена була від відкритих суконь відмовитися, тому як плями були по всьому тілу і їх неможливо було приховати", – каже подруга.
Юлія Началова
starhit.ru
За її словами, співачка навіть сиділа на спеціальній дієті, проте це не допомогло їй побороти захворювання.
"Коли Юля приходила в магазин за покупкою нового одягу, просила продавців показувати їй найбільш закриті моделі. Але в них теж відчувала себе не дуже комфортно. Через те, що одяг був закритим, Юля сильно пітніла. Плями починали свербіти. При цьому відкрито про свою хворобу вона намагалася не говорити", – згадує подруга.
Юлія Началова
showbizzz.net
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Юлія Началова була екстрено госпіталізована 11 березня 2019 року, оскільки в неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, на яку вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хворобу Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.