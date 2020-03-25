Подруга російської співачки Юлії Началової розповіла, що у артистки була хвороба, яку вона всіляко приховувала – псоріаз.

У коментарі виданню Собеседник.ru жінка зізналася, що за кілька років до смерті знаменитість стала покриватися червоними плямами, і з кожним роком їх ставало все більше.

Юлія Началова sobesednik.ru

"У Юлі був псоріаз. Це хронічне неінфекційне захворювання, що вражає в основному шкіру. Юля була в паніці, вона намагалася лікуватися, ходила на прийом до дерматологів, всіма силами боролася. Адже це захворювання приносило їй багато клопоту. Не фізичний біль, а саме душевний . Вона – молода жінка, співачка. Юля звикла з'являтися у відвертому вбранні на сцені, але через псоріаз змушена була від відкритих суконь відмовитися, тому як плями були по всьому тілу і їх неможливо було приховати", – каже подруга.

Юлія Началова starhit.ru

За її словами, співачка навіть сиділа на спеціальній дієті, проте це не допомогло їй побороти захворювання.

"Коли Юля приходила в магазин за покупкою нового одягу, просила продавців показувати їй найбільш закриті моделі. Але в них теж відчувала себе не дуже комфортно. Через те, що одяг був закритим, Юля сильно пітніла. Плями починали свербіти. При цьому відкрито про свою хворобу вона намагалася не говорити", – згадує подруга.

Юлія Началова showbizzz.net

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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