Головна Новини
6 квітня • оновлено в 08:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Подольська розповіла, за що її незлюбила Пугачова

Читати матеріал російською

Російська співачка Наталія Подольська зізналася, чому під час знайомства з Аллою Пугачовою в 2004 році, примадонна її незлюбила.

Так, у програмі "Секрет на мільйон" на НТВ Подольська розповіла, що познайомилася з Пугачовою на "Фабриці зірок".

Наталія Подольська

Наталія Подольська

Starhit

За словами Наталії, тоді примадонна відразу її незлюбила. А зараз Подольська розуміє, в чому була причина.

"Я дуже багато приділяла уваги техніці, мені було важливо співати круто й професійно. Аллі Борисівні від мене не вистачало душевного вираження. Я була юна й недосвідчена, і цей бік не могла показати. І взагалі це суб'єктивнохтось бачить блиск в моїх очах, а хтось ні".

Алла Пугачова

Алла Пугачова

teleprogramma.pro

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Наталія Подольська розповіла, як ледь не розлучилася з Володимиром Пресняковим.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особи
Алла Пугачова Наталія Подольська
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги