Подольська розповіла, за що її незлюбила Пугачова

Російська співачка Наталія Подольська зізналася, чому під час знайомства з Аллою Пугачовою в 2004 році, примадонна її незлюбила.

Так, у програмі "Секрет на мільйон" на НТВ Подольська розповіла, що познайомилася з Пугачовою на "Фабриці зірок".

Наталія Подольська Starhit

За словами Наталії, тоді примадонна відразу її незлюбила. А зараз Подольська розуміє, в чому була причина.

"Я дуже багато приділяла уваги техніці, мені було важливо співати круто й професійно. Аллі Борисівні від мене не вистачало душевного вираження. Я була юна й недосвідчена, і цей бік не могла показати. І взагалі це суб'єктивно – хтось бачить блиск в моїх очах, а хтось ні".

Алла Пугачова teleprogramma.pro

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Наталія Подольська розповіла, як ледь не розлучилася з Володимиром Пресняковим.

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