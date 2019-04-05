"Подарував собі 10 років": розкрито секрет про здоров'я померлого Данелії

Вчора, 4 лютого помер радянський режисер Георгій Данелія. За словами відомого російського пульмонолога, академіка РАН, директора НДІ пульмонології Олександра Чучалина, який багато років спостерігав Данелію, він був важкохворою людиною.

Крім того, режисер курив більше 50 років, що негативно позначалося на його стані. Про це повідомляє "МК".

"Данелія переніс інфаркт міокарда. І ще він більше 50 років курив. Але, мушу сказати, він продемонстрував високий рівень самовладання близько 10 років тому, коли я йому пояснив, чому треба кинути курити. І він прийняв рішення кинути, що сприятливим чином позначилося на його легеневій здоров'я і серцево-судинних захворюваннях. це дуже сильна особистість. Скажімо так, це рішення і подарувало йому додаткові роки життя", - каже лікар.

У лютому 2019 року Георгій Данелія потрапив у реанімацію через важку задишку. 88-річного Данелію госпіталізували із запаленням легенів у важкому стані. У реанімації лікарі ввели його у штучну кому.

"Пневмонія в похилому віці завжди протікає гранично важко, тим більше на тлі дуже важких серцево-судинних діагнозів. На жаль, я не знаю всіх обставин смерті Георгія Данелії. Однак якщо говорити взагалі, то пневмонія часто буває згубною. У літньому віці вона навіть більш небезпечна, ніж інфаркт міокарда", - заявив Чучалин.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У січні 2019 року Держагенція України з питань кіно опублікувала оновлений список заборонених для показу фільмів, куди увійшли "Настя" і "Орел і решка" Георгія Данелії.

Раніше Данелія побажав Україні миру, зазначивши, що у нього "немає позиції в сьогоднішньому конфлікті".

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