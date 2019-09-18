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18 вересня • оновлено в 10:24
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"Почався сильний головний біль!" Стало відомо, коли у Заворотнюк діагностували рак

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Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк, у якої, за чутками, четверта стадія раку мозку, дізналася про свій діагноз ще взимку, але продовжувала працювати.

Про це виданню "КП" розповів друг сім'ї актриси. "Після пологів у Насті з'явився сильний головний біль. Уже взимку лікарі діагностували у Насті рак мозку. Але вона продовжувала зніматися, не відмовлялася від роботи. Ось-ось повинні вийти на екрани два її нових фільми", — зазначив він.

"Почався сильний головний біль!" Стало відомо, коли у Заворотнюк діагностували рак

Анастасія Заворотнюк

Фото: unian.net

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Також співрозмовник видання додав, що пізніше, навесні, в поїздці по Польщі Заворотнюк стало погано і її госпіталізували в місцеву лікарню.

"Навесні в поїздці по Польщі Насті стало погано, вона практично втратила свідомість. Її негайно госпіталізували в місцеву лікарню, де якийсь час спостерігали. Потім повернулася до Москви, але нездужання не минало, хвороба дуже швидко розвивалася", — розповіло джерело.

"Почався сильний головний біль!" Стало відомо, коли у Заворотнюк діагностували рак

Анастасія Заворотнюк

Фото: apostrophe.ua

Крім того, друг Заворотнюк зазначив, що зараз актриса відмовляється від матеріальної допомоги, оскільки не хоче, щоб її жаліли.

"Зараз ми дзвонимо близьким Насті, але вони не беруть гроші, які ми їм пропонуємо. Я думаю, Настя їх попросила не просити допомоги, вона не хотіла, щоб її жаліли", — підсумував співрозмовник видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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