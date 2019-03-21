Побили і пограбували: в Москві напали на зірку серіалу "Універ"

Актора серіалу "Універ" Володимира Лаврова побили і пограбували в Москві. Інцидент стався в квартирі артиста.

Поліції вдалося швидко затримати нападників. Про це повідомляє видання "СтарХит".

Дні24

"У квартиру Лаврова увірвалися двоє невідомих кремезної статури. Присутність господаря абсолютно не збентежила зловмисників: вони накинулися на нього і жорстоко побили. Крім того, злодії забрали з собою цінні речі артиста. Співробітникам правоохоронних органів не склало труднощів знайти їх за характерним номером Лади Пріори", — пише видання.

Lenta.ru

Артист відбувся лише синцями й саднами.

"Грабіжники забрали у потерпілого два айфони, один із них останньої моделі, два наручні годинники, банківські картки, золоті сережки і кулон із янголом. Загальний збиток оцінений на суму півмільйона рублів", — повідомили в поліції.

Як раніше писав OBOZREVATEL, на українську співачку Злату Огневич поряд із її будинком напав невідомий чоловік. Від нападника її захистив водій. Разом вони викликали поліцію, яка також прийшла на допомогу.

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