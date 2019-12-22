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22 грудня • оновлено в 15:44
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По стопах Зеленського: актор з бази "Миротворця" захотів стати президентом України

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Російський актор Гоша Куценко, який поповнив базу сайту "Миротворець", мріяв стати президентом України або зіграти його в кіно, як Володимир Зеленський.

У цьому він зізнався під час інтерв'ю "Вечірньої Москві", зазначивши, що такі бажання у нього були ще десять років тому.

Куценко хотів стати президентом України

Куценко хотів стати президентом України

"Я ось багато думав над тим, як би поводився, якби був президентом країни. Або хоча б грав його в кіно. Надумав, що це, напевно, найскладніша роль в світі. Я ж колись хотів бути президентом України. Ні, правда, не смійтеся. Років десять тому. Це навіть обговорювалося досить серйозно. Але у мене захворіла мама, і я забув про це своє бажання", – заявив він.

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Куценко відзначив, що зараз до влади почало приходити покоління 80-х, яке не пам'ятає 90-ті роки і весь час "стогне".

Гоша Куценко

Гоша Куценко

instagram./goshakutsenko

"І можу сказати, що зараз життя незрівнянно краше дев'яностих, і немає тих катастроф, які були", – додав він.

По стопах Зеленського: актор з бази "Миротворця" захотів стати президентом України

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Куценко розповідав, як хотів поїхати на Донбас. За його словами, після того, як почалася війна, йому дзвонив Святослав Вакарчук, але актор вирішив відмовитися.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Гоша Куценко
Місце
Україна
Теги
актор шоу-бизнес сайт Миротворець
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А шо!? Всяко лучше Пети Свиноликого!)))
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