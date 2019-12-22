По стопах Зеленського: актор з бази "Миротворця" захотів стати президентом України

Російський актор Гоша Куценко, який поповнив базу сайту "Миротворець", мріяв стати президентом України або зіграти його в кіно, як Володимир Зеленський.

У цьому він зізнався під час інтерв'ю "Вечірньої Москві", зазначивши, що такі бажання у нього були ще десять років тому.

Куценко хотів стати президентом України

"Я ось багато думав над тим, як би поводився, якби був президентом країни. Або хоча б грав його в кіно. Надумав, що це, напевно, найскладніша роль в світі. Я ж колись хотів бути президентом України. Ні, правда, не смійтеся. Років десять тому. Це навіть обговорювалося досить серйозно. Але у мене захворіла мама, і я забув про це своє бажання", – заявив він.

Куценко відзначив, що зараз до влади почало приходити покоління 80-х, яке не пам'ятає 90-ті роки і весь час "стогне".

Гоша Куценко instagram./goshakutsenko

"І можу сказати, що зараз життя незрівнянно краше дев'яностих, і немає тих катастроф, які були", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Куценко розповідав, як хотів поїхати на Донбас. За його словами, після того, як почалася війна, йому дзвонив Святослав Вакарчук, але актор вирішив відмовитися.

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