Плющенко та Рудковська знову стали батьками. Фото

Російська продюсерка Яна Рудковська та олімпійський чемпіон із фігурного катання Євгеній Плющенко стали батьками. Син пари з'явився на світ 25 вересня з допомогою сурогатної матері.

Радісною новиною жінка поділилася на своїй сторінці в Instagram. За її словами, малюку дали ім'я Арсеній (фото дивіться нижче).

"Тепер у мене чотири сини, і я найщасливіша мама! Мрії збуваються!" – підписала фото продюсерка.

Про поповнення в зірковій сім'ї стало відомо ще влітку. Яна розповідала, що мріяла про появу малюка і проходила безліч обстежень. Але спроби були невдалими, тому організм пережив сильний стрес. Дитину виношувала сурогатна мати.

Зазначимо, що Яна та Євгеній почали зустрічатися 2007 року, а 2009-го – одружилися. Арсеній став другим сином для пари (у січні 2013 року народився Олександр. – Ред.) і четвертим – для Рудковської. Жінка також виховує 19-річного Андрія та 18-річного Миколу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудський актор Леонардо ДіКапріо вперше готується стати батьком разом зі своєю обраницею Камілою Морроне. За словами інсайдерів, жінка поки перебуває на перших місяцях вагітності.