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8 червня • оновлено в 14:46
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Племінниця Ротару вийшла заміж і показала свого обранця: перші фото з весілля

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Українська співачка Sonya Kay (Софія Хлябич), племінниця Софії Ротару, 7 червня вийшла заміж.

Так, її чоловіком став хокеїст збірної України Олег Петров, якого дівчина ретельно приховувала від громадськості до самого дня одруження. Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла пресслужба артистки, а також поділилася коментарем Соні щодо події й фото з самого весілля.

Племінниця Ротару Софія Хлябич вийшла заміж

Племінниця Ротару Софія Хлябич вийшла заміж

Фото: пресслужба

"Емоції переповнювали, мені не вірилося, що це день настав. Тепер ця людина стала моїм чоловіком. Я вдячна родині Софії Михайлівні, Ауріці Михайлівні, Анастасії Ротару, а також всім й кожному, хто був присутній в цей знаменний день і розділив радість з нами. Я щаслива і нехай це буде назавжди", – розповіла Соня.

Sonya Kay і Олег Петров

Sonya Kay і Олег Петров

Фото: пресслужба

Sonya Kay і Олег Петров одружилися

Sonya Kay і Олег Петров одружилися

Фото: пресслужба

Зазначається, що урочисту подію молодята святкували в готелі Fairmont в тісному колі близьких та друзів. Серед гостей були помічені й зіркова тітка співачки Софія Ротару з сім'єю.

Весілля Sonya Kay і Олега Петрова

Весілля Sonya Kay і Олега Петрова

Фото: пресслужба

Весілля Sonya Kay і Олега Петрова

Весілля Sonya Kay і Олега Петрова

Фото: пресслужба

До речі, спочатку співачка планувала повноцінне весілля, на якому повинно було бути близько 100 гостей, пишна церемонія й вечірка по завершенню. Однак через смерть батька Соні Сергія Хлябич, молода пара вирішила зробити все по-скромному.

Весілля Sonya Kay і Олега Петрова

Весілля Sonya Kay і Олега Петрова

Фото: пресслужба

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Sonya Kay (Софія Хлябич) вразила шанувальників відвертим знімком. Так, молода артистка позувала в спокусливій мереживній білизні чорного кольору.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Софія Ротару Соня Кей (Sonya Kay)
Місце
Україна
Теги
шоу шоу-бизнес
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