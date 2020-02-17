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17 лютого • оновлено в 20:50
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Платять мільйони: де навчаються онуки Пугачової, дочка Сюткіна, син Валерії та інші

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Російська телеведуча Олена Ханга здивувала зізнанням, що її 18-річна донька Єлизавета-Анна Мінтусова абсолютно безкоштовно навчається в університеті Невади в США.

Однак вона не єдина з російських знаменитостей, чиї діти отримують освіту в престижних вузах Європи й Америки. Детальніше про це та про те, скільки це коштує, розповість OBOZREVATEL.

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Дочка Олени Ханги

Олена Ханга з дочкою

Олена Ханга з дочкою

WomanHit

Так, 1 лютого російська телеведуча Олена Ханга в програмі "Секрет на мільйон" на НТВ розповіла, що її 18-річна дочка Єлизавета-Анна Мінтусова навчається в університеті Невади в США, причому абсолютно безкоштовно.

Дівчину прийняли на стипендію завдяки її блискучій грі в теніс – Єлизавета-Анна тепер грає за збірну університету. Інакше зірці довелося б платити за навчання доньки близько 70 тисяч доларів на рік (1,7 мільйона гривень).

Донька Олександра Малініна

Донька Олександра Малініна Устина

Донька Олександра Малініна Устина

instagram.com/ustinya_malinina_official

Доньку Олександра Малініна Устину завчасно взяли одразу три консерваторії Лондона, які вважаються кращими в світі. Вони навіть конкурували за неї між собою, пропонуючи найкращу стипендію. Зараз Устина закінчує школу, але у вересні 2020 року вона має стати студенткою Королівського коледжу музики.

Згідно з інформацією на сайті коледжу, лише найталановитішим студентам консерваторія повністю покриває всі витрати. Іншим іноземним студентам доводиться платити близько 25-30 тисяч фунтів (близько 1 мільйона гривень), не рахуючи витрат на житло та інші речі.

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Дочка Валерія Сюткина

Валерій Сюткін з дочкою

Валерій Сюткін з дочкою

eg.ru

23-річна дочка Валерія Сюткина закінчила "одну з найбільш ексклюзивних" міжнародних шкіл Швейцарії – "Колеж дю Леман". Навчання там коштує близько 100 тисяч місцевих франків на рік (2,5 мільйона гривень). Також вона закінчила приватний Американський університет Парижа і театральний факультет Сорбонни. Навчання в першому з них з проживанням коштує 50 тисяч євро на рік (1,3 мільйона гривень).

Раніше сам Сюткін пояснив, чому їхня дочка вчилася саме в Парижі: "У цьому місті з Віолою, моєю улюбленою дружиною (дружину Сюткина теж звати Віола, – ред.), Ми провели багато щасливих хвилин. До речі, це і визначило місце навчання нашої дочки".

Зараз Віола-молодша працює виконавчим продюсером російського фестивалю мистецтв "Черешневий ліс".

Артемій Шульгін

Співачка Валерія та її старший син

Співачка Валерія та її старший син

PeopleTalk

Старший син Валерії Артемій Шульгін, якому зараз 25, фактично виріс у Швейцарії. Там він закінчив місцеву елітну школу, а також вивчав IT-технології та фінанси у Вебстерскому університеті в Женеві – одному з найпрестижніших вузів.

Пізніше Артемій вирішив все ж зайнятися музичним бізнесом і поїхав до США навчатися в Музичному коледжі Берклі в Бостоні. Це найбільший у світі вуз, де викладаються сучасні музичні напрями. Навчання з усіма витратами там обходиться в 65-68 тисяч доларів (понад 1,5 мільйона гривень).

Зараз Артемій Шульгін є генеральним менеджером компанії звукозапису в курортному місті Монтре в Швейцарії.

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Онуки Алли Пугачової

Онуки Алли Пугачової Микита Пресняков і Дені Байсаров

Онуки Алли Пугачової Микита Пресняков і Дені Байсаров

24smi.org

Обидва онуки Алли Пугачової, сини її дочки Христини Орбакайте – Микита Пресняков і Дені Байсаров – теж є власниками престижних дипломів. Так, Микита закінчив Нью-Йоркську кіноакадемію, а Дені 2019 року отримав диплом бакалавра з бізнесу та міжнародної економіки в одному з найкращих вузів Лондона і залишився там, щоб отримати ступінь магістра. Зараз 21-річний Дені Байсаров розвиває в Лондоні власний бізнес. Він є співзасновником проекту "Арт-терапія", який покликаний боротися зі стресом і депресією за допомогою мистецтва.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як зараз виглядає зірка Нацвідбору та "Х-Фактора" Олександр Порядинський.

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Освіта за кордоном
Особи
Крістіна Орбакайте Алла Пугачова Валерія Пригожина
Місце
Росія
Теги
діти університет шоу-бизнес освіта зірки шоу
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
а должны учиться в Мукачево ! Там лучшие !
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-оа негде не учится
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