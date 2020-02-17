Платять мільйони: де навчаються онуки Пугачової, дочка Сюткіна, син Валерії та інші

Російська телеведуча Олена Ханга здивувала зізнанням, що її 18-річна донька Єлизавета-Анна Мінтусова абсолютно безкоштовно навчається в університеті Невади в США.

Однак вона не єдина з російських знаменитостей, чиї діти отримують освіту в престижних вузах Європи й Америки. Детальніше про це та про те, скільки це коштує, розповість OBOZREVATEL.

Дочка Олени Ханги

Олена Ханга з дочкою WomanHit

Так, 1 лютого російська телеведуча Олена Ханга в програмі "Секрет на мільйон" на НТВ розповіла, що її 18-річна дочка Єлизавета-Анна Мінтусова навчається в університеті Невади в США, причому абсолютно безкоштовно.

Дівчину прийняли на стипендію завдяки її блискучій грі в теніс – Єлизавета-Анна тепер грає за збірну університету. Інакше зірці довелося б платити за навчання доньки близько 70 тисяч доларів на рік (1,7 мільйона гривень).

Донька Олександра Малініна

Донька Олександра Малініна Устина instagram.com/ustinya_malinina_official

Доньку Олександра Малініна Устину завчасно взяли одразу три консерваторії Лондона, які вважаються кращими в світі. Вони навіть конкурували за неї між собою, пропонуючи найкращу стипендію. Зараз Устина закінчує школу, але у вересні 2020 року вона має стати студенткою Королівського коледжу музики.

Згідно з інформацією на сайті коледжу, лише найталановитішим студентам консерваторія повністю покриває всі витрати. Іншим іноземним студентам доводиться платити близько 25-30 тисяч фунтів (близько 1 мільйона гривень), не рахуючи витрат на житло та інші речі.

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Дочка Валерія Сюткина

Валерій Сюткін з дочкою eg.ru

23-річна дочка Валерія Сюткина закінчила "одну з найбільш ексклюзивних" міжнародних шкіл Швейцарії – "Колеж дю Леман". Навчання там коштує близько 100 тисяч місцевих франків на рік (2,5 мільйона гривень). Також вона закінчила приватний Американський університет Парижа і театральний факультет Сорбонни. Навчання в першому з них з проживанням коштує 50 тисяч євро на рік (1,3 мільйона гривень).

Раніше сам Сюткін пояснив, чому їхня дочка вчилася саме в Парижі: "У цьому місті з Віолою, моєю улюбленою дружиною (дружину Сюткина теж звати Віола, – ред.), Ми провели багато щасливих хвилин. До речі, це і визначило місце навчання нашої дочки".

Зараз Віола-молодша працює виконавчим продюсером російського фестивалю мистецтв "Черешневий ліс".

Артемій Шульгін

Співачка Валерія та її старший син PeopleTalk

Старший син Валерії Артемій Шульгін, якому зараз 25, фактично виріс у Швейцарії. Там він закінчив місцеву елітну школу, а також вивчав IT-технології та фінанси у Вебстерскому університеті в Женеві – одному з найпрестижніших вузів.

Пізніше Артемій вирішив все ж зайнятися музичним бізнесом і поїхав до США навчатися в Музичному коледжі Берклі в Бостоні. Це найбільший у світі вуз, де викладаються сучасні музичні напрями. Навчання з усіма витратами там обходиться в 65-68 тисяч доларів (понад 1,5 мільйона гривень).

Зараз Артемій Шульгін є генеральним менеджером компанії звукозапису в курортному місті Монтре в Швейцарії.

Онуки Алли Пугачової

Онуки Алли Пугачової Микита Пресняков і Дені Байсаров 24smi.org

Обидва онуки Алли Пугачової, сини її дочки Христини Орбакайте – Микита Пресняков і Дені Байсаров – теж є власниками престижних дипломів. Так, Микита закінчив Нью-Йоркську кіноакадемію, а Дені 2019 року отримав диплом бакалавра з бізнесу та міжнародної економіки в одному з найкращих вузів Лондона і залишився там, щоб отримати ступінь магістра. Зараз 21-річний Дені Байсаров розвиває в Лондоні власний бізнес. Він є співзасновником проекту "Арт-терапія", який покликаний боротися зі стресом і депресією за допомогою мистецтва.

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