Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Пластика робить чудеса": 65-річна Успенська розбурхала мережу вульгарним фото

2.3т Читати матеріал російською

65-річна російська зірка шансону, співачка Любов Успенська розбурхала мережу відвертим фото, на якому позувала в купальнику.

Так, в мережі зазначили, що артистці не слід публікувати на своїй сторінці в Instagram подібні знімки.

"Пластика робить чудеса": 65-річна Успенська розбурхала мережу вульгарним фото
Новини
Російська поп-діва розбурхала мережу відвертою фотосесією
"Пластика робить чудеса": 65-річна Успенська розбурхала мережу вульгарним фото
"Пластика робить чудеса": 65-річна Успенська розбурхала мережу вульгарним фото

"Я ось думаю, чим старше жінка, тим вона все більше оголюється, а навіщо? Фото в купальниках хороші років в 20", "Не обов'язково в такому вигляді виставлятися на показ, вже не дівчинка", "Ліпосакція і пластика робить чудеса", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Успенська відвідала програму AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою, де зізналася, що на її очах колись вбили шістьох людей.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Любов Успенська
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
12
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...