"Пластика робить чудеса": 65-річна Успенська розбурхала мережу вульгарним фото

65-річна російська зірка шансону, співачка Любов Успенська розбурхала мережу відвертим фото, на якому позувала в купальнику.

Так, в мережі зазначили, що артистці не слід публікувати на своїй сторінці в Instagram подібні знімки.

"Я ось думаю, чим старше жінка, тим вона все більше оголюється, а навіщо? Фото в купальниках хороші років в 20", "Не обов'язково в такому вигляді виставлятися на показ, вже не дівчинка", "Ліпосакція і пластика робить чудеса", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Успенська відвідала програму AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою, де зізналася, що на її очах колись вбили шістьох людей.

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