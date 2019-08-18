"Пластика робить чудеса": 65-річна Успенська розбурхала мережу вульгарним фото

65-річна російська зірка шансону, співачка Любов Успенська розбурхала мережу відвертим фото, на якому позувала в купальнику.
Так, в мережі зазначили, що артистці не слід публікувати на своїй сторінці в Instagram подібні знімки.
"Я ось думаю, чим старше жінка, тим вона все більше оголюється, а навіщо? Фото в купальниках хороші років в 20", "Не обов'язково в такому вигляді виставлятися на показ, вже не дівчинка", "Ліпосакція і пластика робить чудеса", - пишуть в мережі.
Дівчата, ніколи не забувайте, що кожна з вас - індивідуальна і унікальна. Любіть себе і тоді вас будуть любити оточуючі. Не втрачайте віри в себе, в свою красу! ⠀ Дуже красива жінка, видали відразу видно! Дуже красива жінка, довго не буде одна❤️ ⠀ # Успенська #beauty #hit #top # топ # красиво
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Успенська відвідала програму AGENTSHOW з Анастасією Івлєєвою, де зізналася, що на її очах колись вбили шістьох людей.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.